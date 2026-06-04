MLB》大谷翔平距防禦率王僅差1局 道奇教頭說明為何不續投

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天以「投打二刀流」出擊，交出6局賞6K無失分好投，以及單場3安猛打賞、外加五度上壘，最終道奇在客場以7比0完封響尾蛇，大谷拿到本季第6勝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後受訪說，當時握有7分領先，因此沒必要讓大谷投第7局。

大谷翔平此戰先發6局用89球無失分，防禦率僅0.74，本季10場先發的投球局數來到61局，只差1局就能達到規定局數、並「空降」防禦率王。但道奇選擇讓大谷投完6局就退場，由右投J.赫南德茲（Jonathan Hernandez）接替投球。

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羅伯斯坦言，確實有考慮讓大谷翔平再投1局，但第7局弗里蘭（Alex Freeland）適時安打追加2分，「那時候我們已經讓J.赫南德茲熱身，在領先7分的情況下，我認為沒有必要讓他繼續投到第7局。」

當被問到是否考量大谷翔平競爭塞揚獎時需要累積的投球局數，羅伯斯說，「當然會考慮。但首先還是要把比賽打好。我必須以球隊利益為優先，做出對球隊最有利的調度。而且塞揚獎不會在6月3日就決定。」

Another scoreless outing for Shohei Ohtani!



He’s allowed just 1 ER across 24 IP over his last 4 starts pic.twitter.com/G7M5JAe8UM — MLB （@MLB） June 4, 2026

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