PLG冠軍賽》年度MVP三連霸 盧峻翔：以洋將數據、水準為目標

盧峻翔。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕PLG總冠軍賽明天在桃園巨蛋點燃戰火，由桃園領航猿迎戰富邦勇士，今天兩隊進行賽前練球媒體日。領航猿陣中年度MVP盧峻翔先前因傷缺陣，他表示，目前狀態已經恢復大概90%，但無論如何只要上場就會盡全力。

盧峻翔這季完成年度MVP三連霸，對於這個獎項他認為，其實得來不易，季初就有為自己設定要拿下這獎項，「但我覺得若一直維持這個數據，只是要拿這個獎項，我覺得不太應該，我應該是要往更高的方向，以洋將的水準跟數據，持續成長，再去拿下這個MVP，我覺得對自己才是有比較大的幫助。」

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這季要再度和勇士爭冠，盧峻翔認為，從這賽季開始到現在的富邦勇士其實是截然不同，包含洋將、總教練都換人，整體狀況都不太一樣，加上又打了前一輪季後賽，團隊狀態都有所提升，「現在已經到了最後的冠軍賽，我覺得還是不能輕敵。」

至於林志傑總冠軍賽「最後一舞」將為球隊士氣帶來影響，盧峻翔說：「每個球迷都不希望傑哥這麼快退休，都還是想再看傑哥1年，自己作為球員，當然知道球員的辛苦，我覺得這個最後一舞，不只我們要在球場上全力以赴，也要珍惜跟傑哥最後在場上的時光。」

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