PLG冠軍賽》季後賽狀態好被盧峻翔點名 曾祥鈞搞笑嗆：在他面前扣籃

曾祥鈞單手扣籃。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕PLG總冠軍賽明天點燃戰火，將由桃園領航猿和富邦勇士爭冠。領航猿盧峻翔觀察到好友曾祥鈞在季後賽表現非常好，接下來要在冠軍賽碰頭，他笑說：「季後賽都打這麼好了，總冠軍賽先不要打太好。」

曾祥鈞在上賽季旅日加盟名古屋戰鷹，季末回到台灣後，曾在總冠軍賽現身桃園巨蛋，為當時的前東家富邦勇士還有大學時期隊友盧峻翔加油，還在手上戴著對方的刺青袖套現身。

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曾祥鈞這季回鍋勇士，他在季後賽和台鋼獵鷹系列賽表現搶眼，場均9.3分、5.5籃板，一度在前3戰打完保持百分百的命中率，他的好表現也被盧峻翔注意到，「祥鈞在季初和季後賽完全是兩個不同祥鈞的狀態，狀況非常好。」他也笑說，「季後賽都打這麼好，那總冠軍賽就先不要打太好。」但他透露，兩人其實並未交流太多，近期只有在國家隊時候有較多互動，球季間大家還是各忙各的。

對於大家為他的表現給好評，曾祥鈞表示，季後賽一定要比較有侵略性，自己也會保持下去，幫球隊拿下勝利。至於這次總冠軍賽目標，他希望能夠挑戰雙十，尤其在籃板部分做出貢獻，「球隊在籃板部分是比較落後的，希望這部分我能夠填補。」

至於和盧峻翔之間的對決，曾祥鈞笑說，之前有次季後賽差點就在他面前快攻後扣籃，可惜因為被吹走步沒有成功，「希望我這次可以成功。」

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