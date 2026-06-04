MLB》地表最強！大谷締現代棒球罕見神壯舉 道奇鐵捕：這不是天天都看得到

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天二刀流出擊，繳出6局無失分的優質先發，加碼單場3安猛打賞、五度上壘，幫助道奇在客場以7：0完封響尾蛇。道奇主戰捕手史密斯（Will Smith）盛讚大谷是地表最偉大的球員。

「投手大谷」今天先發6局用89球，其中有58顆好球，被敲2安，投出6次三振，另有1次保送，賽後防禦率降至0.74，此戰最快投到100.4英里（約161公里）。「打者翔平」4打數3安打，選到2次保送，跑回1分，單場5度上壘，另選到1次保送，賽後打擊三圍是0.301/0.420/0.521，OPS（整體攻擊指數）為0.941。

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大谷翔平此役開局連續解決11名打者，若從上一次先發開始計算，他創下了連續34名打者無安打的紀錄，直到第4局2出局後才被莫雷諾（Gabriel Moreno）敲出長打中斷紀錄。大谷翔平0.420的上壘率高居國聯之冠，而防禦率0.74則是在所有至少投滿60局的先發投手中高居第一。

對於今天的表現，大谷翔平賽後受訪表示，整體來說，在投手丘上的感覺很好，雖然今天在壘上待了不少時間，也選到了不少保送，但對他而言，球隊得分越多，對投球端也越有幫助，所以自己很高興。

道奇主戰捕手史密斯盛讚大谷翔平：「他是這個地球上有史以來最偉大的球員，每天看著他比賽真的很有趣，投出6局無失分，又一直上壘，這種事情不是天天都能看到的。」

大谷翔平11度達成「投滿5局+單場安打數多於被安打數」的壯舉，成為史上第2多，在現代棒球年代中，僅次於傳奇名投強森（Walter Johnson）的16場。

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