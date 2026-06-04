自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

自由車》環法旅遊城市認證亞洲唯一 紐崔萊日月潭挑戰賽10/3登場

2026/06/04 15:56

環法挑戰賽日月潭站往年吸引許多車友熱情參與。（大會提供）環法挑戰賽日月潭站往年吸引許多車友熱情參與。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕6月3日為世界自行車日，如今日月潭也獲得環法自由車賽主辦單位 （ASO）頒發的2026「環法自由車旅遊城市」國際認證，成為台灣首座、也是亞洲唯一獲此殊榮，足與巴塞隆納、洛桑等歐洲國際知名城市並列。

由全球最具歷史的環法自由車賽官方授權的L’Étape by Tour de France Sun Moon Lake，自2024年首度登台以來，已連續3年於南投日月潭舉辦，吸引來自超過40個國家的車友共襄盛舉，逐步將日月潭推向國際自行車旅遊版圖，成為亞洲最具代表性的環法系列賽事之一。

L’Étape Sun Moon Lake 主席黃成翰表示，這項活動最大價值，在於讓一般車友也能親身參與全球最具指標性的自由車品牌賽事，「從2024年首屆舉辦至今，我們始終相信台灣擁有成為世界級自行車目的地的潛力。如今日月潭獲得 Tour de France Cycle City 認證，代表的不只是賽事本身的成功，更是所有支持者共同努力的成果。

第3屆環法挑戰賽紐崔萊日月潭站將於10月3日登場，今年規劃103公里環法認證挑戰組與28公里經典環潭組，讓各年齡層車友都能感受環法魅力與日月潭之美，詳情可洽報名網址（https://bao-ming.com/eb/content/6882#32494）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中