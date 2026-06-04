自由車》環法旅遊城市認證亞洲唯一 紐崔萊日月潭挑戰賽10/3登場

環法挑戰賽日月潭站往年吸引許多車友熱情參與。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕6月3日為世界自行車日，如今日月潭也獲得環法自由車賽主辦單位 （ASO）頒發的2026「環法自由車旅遊城市」國際認證，成為台灣首座、也是亞洲唯一獲此殊榮，足與巴塞隆納、洛桑等歐洲國際知名城市並列。

由全球最具歷史的環法自由車賽官方授權的L’Étape by Tour de France Sun Moon Lake，自2024年首度登台以來，已連續3年於南投日月潭舉辦，吸引來自超過40個國家的車友共襄盛舉，逐步將日月潭推向國際自行車旅遊版圖，成為亞洲最具代表性的環法系列賽事之一。

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L’Étape Sun Moon Lake 主席黃成翰表示，這項活動最大價值，在於讓一般車友也能親身參與全球最具指標性的自由車品牌賽事，「從2024年首屆舉辦至今，我們始終相信台灣擁有成為世界級自行車目的地的潛力。如今日月潭獲得 Tour de France Cycle City 認證，代表的不只是賽事本身的成功，更是所有支持者共同努力的成果。」

第3屆環法挑戰賽紐崔萊日月潭站將於10月3日登場，今年規劃103公里環法認證挑戰組與28公里經典環潭組，讓各年齡層車友都能感受環法魅力與日月潭之美，詳情可洽報名網址（https://bao-ming.com/eb/content/6882#32494）。

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