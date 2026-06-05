自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

太空人台灣強投鄧愷威拚本季第4勝 今日賽事預告與轉播

2026/06/05 07:07

鄧愷威。（資料照，美聯社）鄧愷威。（資料照，美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟2場轉播，分別為海盜VS太空人、道奇VS響尾蛇。太空人前役主場火力全開大逆轉海盜之後，今推台灣強投鄧愷威先發，客隊則派出傷癒回歸的年輕右投瓊斯（Jared Jones），開季表現優異的鄧愷威，準備力拚本季第4勝。至於道奇則由新星左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）挑大梁，對決響尾蛇右投尼爾森（Ryne Nelson ），記得鎖定轉播！

中職今有3場轉播，樂天桃猿在洲際球場對決中信兄弟，雙方先發投手為艾菩樂、鄭浩均；味全龍赴澄清湖踢館台鋼雄鷹，則由伍鐸VS後勁；至於唯一不受天氣影響的大巨蛋賽事，就看富邦悍將魔力藍單挑統一獅布雷克，精彩賽事千萬別錯過！

PLG總冠軍賽今在桃園巨蛋開戰，曾3連霸的富邦勇士挑戰桃園領航猿衛冕軍，由於勇士當家球星林志傑本季結束就退休，全隊達成共識要拚下冠軍送給他當禮物，至於精神領袖「野獸」林志傑也準備好了，期待最後一舞不留遺憾，帶給領航猿強烈衝擊。

今晚法網男單4強熱戰，拒絕被爆冷門的德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）在拿手紅土穩紮穩打，近6年來第5度勇闖4強，持續朝著職業生涯大滿貫首座金盃邁進，此役遭遇捷克20歲新星門希克（Jakub Mensik），龍爭虎鬥決定爭冠門票誰屬。

MLB

08：00 海盜 VS 太空人 愛爾達體育2台、緯來體育 

09：35 道奇 VS 響尾蛇 愛爾達體育1台、緯來育樂 

日職

17：00 巨人 VS 羅德 DAZN 2

羽球

10：00 印尼公開賽 8強（上） 場1 愛爾達體育3台

14：30 印尼公開賽 8強（中） 場1 愛爾達體育3台

14：30 印尼公開賽 8強（下） 場2 愛爾達體育2台

18：30 印尼公開賽 8強（下） 場1 愛爾達體育3台

中職

18：30 樂天桃猿 VS 中信兄弟 緯來體育 

18：30 富邦悍將 VS 統一獅 愛爾達體育4台、DAZN 1 

18：35 味全龍 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育2台、MOMOTV

PLG

19：00 富邦勇士 VS 領航猿 民視第一台、YouTube

法網

20：15 第13日男單四強（上） 愛爾達體育1台、博斯運動一台

 

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中