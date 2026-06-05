太空人台灣強投鄧愷威拚本季第4勝 今日賽事預告與轉播

鄧愷威。（資料照，美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟2場轉播，分別為海盜VS太空人、道奇VS響尾蛇。太空人前役主場火力全開大逆轉海盜之後，今推台灣強投鄧愷威先發，客隊則派出傷癒回歸的年輕右投瓊斯（Jared Jones），開季表現優異的鄧愷威，準備力拚本季第4勝。至於道奇則由新星左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）挑大梁，對決響尾蛇右投尼爾森（Ryne Nelson ），記得鎖定轉播！

請繼續往下閱讀...

中職今有3場轉播，樂天桃猿在洲際球場對決中信兄弟，雙方先發投手為艾菩樂、鄭浩均；味全龍赴澄清湖踢館台鋼雄鷹，則由伍鐸VS後勁；至於唯一不受天氣影響的大巨蛋賽事，就看富邦悍將魔力藍單挑統一獅布雷克，精彩賽事千萬別錯過！

PLG總冠軍賽今在桃園巨蛋開戰，曾3連霸的富邦勇士挑戰桃園領航猿衛冕軍，由於勇士當家球星林志傑本季結束就退休，全隊達成共識要拚下冠軍送給他當禮物，至於精神領袖「野獸」林志傑也準備好了，期待最後一舞不留遺憾，帶給領航猿強烈衝擊。

今晚法網男單4強熱戰，拒絕被爆冷門的德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev）在拿手紅土穩紮穩打，近6年來第5度勇闖4強，持續朝著職業生涯大滿貫首座金盃邁進，此役遭遇捷克20歲新星門希克（Jakub Mensik），龍爭虎鬥決定爭冠門票誰屬。

MLB

08：00 海盜 VS 太空人 愛爾達體育2台、緯來體育

09：35 道奇 VS 響尾蛇 愛爾達體育1台、緯來育樂

日職

17：00 巨人 VS 羅德 DAZN 2

羽球

10：00 印尼公開賽 8強（上） 場1 愛爾達體育3台

14：30 印尼公開賽 8強（中） 場1 愛爾達體育3台

14：30 印尼公開賽 8強（下） 場2 愛爾達體育2台

18：30 印尼公開賽 8強（下） 場1 愛爾達體育3台

中職

18：30 樂天桃猿 VS 中信兄弟 緯來體育

18：30 富邦悍將 VS 統一獅 愛爾達體育4台、DAZN 1

18：35 味全龍 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育2台、MOMOTV

PLG

19：00 富邦勇士 VS 領航猿 民視第一台、YouTube

法網

20：15 第13日男單四強（上） 愛爾達體育1台、博斯運動一台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法