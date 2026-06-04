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台南少棒代表隊披國家隊戰袍 出征美國小馬聯盟亞太區錦標賽

2026/06/04 16:05

台南市長黃偉哲（左）授旗勉勵小將迎戰國際爭取最高榮譽。（台南市府提供）台南市長黃偉哲（左）授旗勉勵小將迎戰國際爭取最高榮譽。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕穿上國家隊戰袍、肩負台灣棒球榮耀！台南市少棒代表聯隊將於今年6月8日至6月13日，代表我國參加「2026年美國小馬聯盟野馬級（11-12歲組）亞太區少棒錦標賽」，迎戰來自各國的頂尖好手。為鼓舞全隊士氣，市長黃偉哲今（4）日前往崇學國小為選手授旗，象徵承載著台南球魂的棒球小將們正式啟程。

這次少棒代表聯隊陣容堅強，集結了南市崇學國小、永信國小、省躬國小、億載國小、立人國小及歸南國小等校之優秀選手共同組成。今天授旗儀式，選手們各個眼神堅定、精神抖擻，展現出迎戰國際賽事的自信與企圖心。

黃偉哲表示，這支國家代表隊以台南代表隊為基礎，實力可說相當堅強。他也預祝選手們首戰旗開得勝、勇奪亞太區第1名，進軍美國總冠軍賽。由於代表隊將於6日出發，接著於8日開賽，賽程極為緊湊，黃偉哲也貼心叮嚀選手把握時間訓練、調整體能至巔峰狀態，並好好休息、好好比賽，全力為台灣與台南爭取最高榮譽。

體育局長陳良乾表示，台南市少棒代表聯隊能夠脫穎而出，奪得國家代表權，不僅是球員們努力的成果，更是整個團隊共同打拚的最佳證明。孩子們從陌生到建立默契、從個人表現到團隊合作，在短時間內展現高度凝聚力，令人印象深刻。

台南少棒代表隊披國家隊戰袍，出征亞太區錦標賽。（台南市府提供）台南少棒代表隊披國家隊戰袍，出征亞太區錦標賽。（台南市府提供）

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