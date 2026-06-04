MLB》超越大聯盟的等級！大谷鬼神二刀流超乎常理 響尾蛇主帥讚嘆沒弱點

大谷翔平。（路透、法新社合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天展現強投豪打的身手，除了6局無失分的優質先發外，還加碼單場3安猛打賞、5次上壘，幫助道奇在客場以7：0完封響尾蛇，勇奪本季第6勝。響尾蛇主帥羅夫洛（Torey Lovullo）給予大谷翔平超高評價，並直言是他這輩子見過最偉大的球員。

「投手大谷」今天先發6局用89球，其中有58顆好球，被敲2安，投出6次三振，另有1次保送，賽後防禦率降至0.74，此戰最快投到100.4英里（約161公里）。「打者翔平」4打數3安打，選到2次保送，跑回1分，單場5度上壘，另選到1次保送，賽後打擊三圍是0.301/0.420/0.521，OPS（整體攻擊指數）為0.941。

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羅夫洛賽後盛讚大谷翔平：「如果在大聯盟之上還存在另一個更高層級的聯盟，那麼他大概會是少數有能力在那裡打球的球員之一，他所做到的事情已經超出常理。」

羅夫洛也提到「打者翔平」的恐怖之處，無論他排在打線的哪個位置，你都必須時時刻刻注意他的存在，比賽時總是在想著絕對不能讓他決定比賽勝負，因為他無法預測，而且幾乎沒有任何弱點。

對於要如何對付大谷翔平，羅夫洛認為關鍵是要讓大谷多投球，雖然我們之前曾和他交手過，或許多少有些優勢，但基本策略並沒有改變，就是要盡可能早點把他打退場，為此必須不斷地消耗他的用球數。羅夫洛坦言，即便打退了「投手大谷」，但「打者翔平」或許還更加棘手，因為棒球比賽什麼事情都有可能發生。

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