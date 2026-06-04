自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》超越大聯盟的等級！大谷鬼神二刀流超乎常理 響尾蛇主帥讚嘆沒弱點

2026/06/04 16:44

大谷翔平。（路透、法新社合成圖）大谷翔平。（路透、法新社合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天展現強投豪打的身手，除了6局無失分的優質先發外，還加碼單場3安猛打賞、5次上壘，幫助道奇在客場以7：0完封響尾蛇，勇奪本季第6勝。響尾蛇主帥羅夫洛（Torey Lovullo）給予大谷翔平超高評價，並直言是他這輩子見過最偉大的球員。

「投手大谷」今天先發6局用89球，其中有58顆好球，被敲2安，投出6次三振，另有1次保送，賽後防禦率降至0.74，此戰最快投到100.4英里（約161公里）。「打者翔平」4打數3安打，選到2次保送，跑回1分，單場5度上壘，另選到1次保送，賽後打擊三圍是0.301/0.420/0.521，OPS（整體攻擊指數）為0.941。

羅夫洛賽後盛讚大谷翔平：「如果在大聯盟之上還存在另一個更高層級的聯盟，那麼他大概會是少數有能力在那裡打球的球員之一，他所做到的事情已經超出常理。」

羅夫洛也提到「打者翔平」的恐怖之處，無論他排在打線的哪個位置，你都必須時時刻刻注意他的存在，比賽時總是在想著絕對不能讓他決定比賽勝負，因為他無法預測，而且幾乎沒有任何弱點。

對於要如何對付大谷翔平，羅夫洛認為關鍵是要讓大谷多投球，雖然我們之前曾和他交手過，或許多少有些優勢，但基本策略並沒有改變，就是要盡可能早點把他打退場，為此必須不斷地消耗他的用球數。羅夫洛坦言，即便打退了「投手大谷」，但「打者翔平」或許還更加棘手，因為棒球比賽什麼事情都有可能發生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中