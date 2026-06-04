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中職》「各方面都很照顧選手」 二軍雙冠王顏清浤感性談日籍名教

2026/06/04 17:19

顏清浤。（資料照，記者李惠洲攝）顏清浤。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕台鋼雄鷹外野手顏清浤昨天首度上一軍代打就建功，8局下代打就擊出1分打點的適時安打，目前在二軍暫居打擊和安打王的他，今年休季多虧二軍體能教練林大展帶他做重訓提升身體素質，多次來台鋼擔任客座教練的日籍教練平石洋介，更以自身留下遺憾的球員生涯經驗給他不少心理建設，讓他這次上一軍更不害怕去表現。

顏清浤是顏郁軒的胞弟，在2022年選秀以第6指名加入台鋼，前2年在一軍僅獲21個打數，不過本季在二軍大突破，出賽29場以33安、打擊率3成93暫居雙冠王，長打率更高達0.560，昨天終於獲得上一軍機會，他特別用日文傳簡訊給平石洋介：「教練，我上一軍了！」平石洋介用中文回他：「太好了。」訊息內容希望顏清浤放開來去表現，不要害怕失敗。

過去顏清浤在外野守備的傳球項目面臨一些課題，平石洋介在春訓時也有發現，在某個午後問他：「要不要來特訓一下？」兩人單獨傳接球一練就是一個小時，先近投再到遠投，跟顏清浤講解傳球動作。顏清浤說：「不管是球技、心態上，平石教練都很照顧選手。」

平石洋介在日職球員生涯7年，角色替補居多，相當了解小將要從二軍拚上一軍的過程。顏清浤表示，「他說他在球員生涯時很多時候也跟我們一樣害怕失敗，曾經遺憾過，不希望我們也有這種感覺，給我們很多心理建設。」

顏清浤休季在林大展帶領做重訓，身形相較過往壯碩不少，同時在擊球策略減少碰球，比較全力揮棒，「過去2年，我想把球帶進來，打到球場各個角落，今年在2好球前的打擊策略做得比較不一樣，減少碰球。」

台鋼在二軍基地「皇鷹學院」下重本，除了讓選手方便在比賽後有自主練習的空間，也有運科進駐。顏清浤透露，有時在皇鷹學院打完二軍比賽會再加強重量，然後治療泡水完才去吃飯，「今年二軍大家成績這麼好，基地的環境有很大的幫助，大家會約一約就去自主訓練。」

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