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中職》左大腿拉傷休養後復出 兄弟宋晟睿二軍轟滿貫砲炸台鋼

2026/06/04 18:44

宋晟睿。（資料照，中信兄弟提供）宋晟睿。（資料照，中信兄弟提供）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟明星外野手宋晟睿日前因左大腿前側拉傷，被球團下放至二軍養傷，今天首度在二軍出賽，單場繳出雙安，包括一發滿貫砲，兄弟全場狂掃16支安打，終場以12：7擊敗台鋼雄鷹。

本季宋晟睿出賽38場，其中32場為先發，106打數敲出25支安打，另有4轟、14分打點和2次盜壘成功，打擊率2成36。不過5月29日傳出傷情，兄弟總教練平野惠一對此表示，宋晟睿左大腿前側有一點拉傷，不過沒有很嚴重，只是，到底要休息幾天還要看恢復狀況。

宋晟睿休養幾天後就在今天與台鋼二軍的比賽中登場，擔任第2棒先發右外野手，首局首打席擊出右外野飛球接殺，3局上獲得四壞球保送，第5局擊出一壘滾地球出局，7局上則次在一壘有人的情況下擊出左外野安打，形成一二壘有人，兄弟該局狂灌9分超前，宋晟睿再度上場打擊，敲出左外野滿貫砲，幫助球隊取得11：2的大幅領先。

宋晟睿此役5打數2安打，包括一發滿貫砲，貢獻4分打點，跑回2分，打擊率為0.400，兄弟火力全開，敲出16支安打，宋晟睿和李聖裕雙雙開轟，曾頌恩打回勝利打點，全場1安外帶3分打點，劉貴元則是繳出5安猛打賞，打回1打點，另外有2次盜壘成功，兄弟二軍終場以12：7擊敗台鋼二軍。

兄弟先發投手余謙主投4局失2分，1分為責失分，被敲1支安打，僅投出1次三振，另有5次保送，防禦率為1.86；台鋼廖乙忠先發5局被敲7安失2分，三振和保送各2次，防禦率為3.63，兩人都無關勝敗。

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