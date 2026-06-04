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TPBL冠軍賽》國王封王or夢想家逼出第7戰 裁判名單突改變引質疑

2026/06/04 19:03

TPBL副秘書長程柏仁（記者吳孟儒攝）TPBL副秘書長程柏仁（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕新北國王與福爾摩沙夢想家的TPBL總冠軍賽第6戰今晚7點於新莊體育館登場，但今天的裁判名單與先前拍板的季後賽裁判大名單不同，且除了主裁判何長仁之外，侯淳仁、王張詩淵都沒有執法過TPBL賽事，聯盟在關鍵之戰的裁判調度也引起外界質疑。

針對裁判調度，TPBL副秘書長程柏仁解釋，「聯盟在安排季後賽和冠軍賽裁判名單時，就有經過內部討論跟評估，會找一些具備國際賽經驗或資格的裁判加入執法行列，但當時因為面臨裁判公告時間點，沒有對外解釋細節，但在籃協改選後，又再次向籃協徵詢，他們也十分支持，因此在第6、第7戰將有具備國際裁判或資格的人加入吹判行列。」

國王在系列賽取得3：2領先，有機會在今晚完成跨聯盟3連霸壯舉，但對於關鍵之戰的裁判名單更換，程柏仁強調，「原本公告的裁判名單並沒有問題，只是先前就有討論要不要重啟當初的計畫，剛好這時間點不錯，也樂見有更多交流，像是之前T1也找過國外裁判，棒球也有過，而我們是找第三方，目的是讓比賽更為順暢。」

侯淳仁曾吹過T1職籃賽事，王張詩淵有過執法SBL、瓊斯盃執法經驗，但都沒執法過TPBL比賽，對此程柏仁強調，國王、夢想家在賽前都知情，聯盟也相信他們的專業和能力。

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