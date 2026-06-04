沙排》AVC亞巡屏東站風雨開戰 龔詩雯／葉軒岑搶下16強門票

劉碧欣（左起）與王欣婷。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第2屆台中銀行AVC沙灘排球亞洲巡迴賽屏東公開賽，今在大鵬灣青洲灣的風雨中熱血開打，地主台灣隊5組人馬僅龔詩雯／葉軒岑搶下1勝，去年全國運動會女子金牌潘姿怡／余雅萱分組首戰3局惜敗，明天上午要獲勝才能晉級。

教練級老將組合劉碧欣、王欣婷分組首戰以0：2（13：21、9：21）遭澳洲東京奧運銀牌克蘭西（Taliqua Clancy）、賽會去年冠軍成員費耶絲（Stefanie Fejes）橫掃，明天分組第2戰必須獲勝才有機會挺進16強淘汰賽。劉碧欣目前除以桃園市體育總會教練協助基層，還是TPVL桃園雲豹飛將助理教練；王欣婷執掌國立體育大學女隊兵符，2人儘管都在桃園，但忙碌加上場地有限，算上昨天適應場地，合練次數才勉強接近雙位數。

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兩人表示，會繼續參賽原因很單純，就是因為熱愛沙灘排球。王欣婷笑說：「學姐是被我拖來報名的。」劉碧欣說：「能堅持到現在當然就是因為喜歡，國際賽機會難得，也來感受一下現在國際水準提升到什麼程度，順便見見很多老朋友。」

至於去年全國運動會銀牌龔詩雯／葉軒岑，分組首戰以21：14、21：13壓制新加坡組合張慧慧／洪慧瑩，儘管下午不敵菲律賓對手，仍以分組第2挺進淘汰賽。龔詩雯／葉軒岑都出自中部排球重鎮東山高中，國中時就搭檔嘗試沙灘排球，首度參加全運會就拿下第5，之後分別就讀台灣師大、中正大學，平時以室內排球為主，但仍更享受沙排樂趣，近2年龔詩雯執教台中大雅國小，葉軒岑在母校攻讀碩士班，都改成專注沙排，龔詩雯在今年亞洲沙灘運動會還擔任閉幕式掌旗官。

25歲的龔詩雯說：「沙灘排球比較好玩，比起身高因素，更可能透過技巧競爭，對我們身高比較不夠的球員有利。」至於24歲葉軒岑則認為：「很多時候勝負都是其次，光靠戰術或防守拿到分數，就很有成就感，很開心。」

龔詩雯。（大會提供）

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