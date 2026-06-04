自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

沙排》AVC亞巡屏東站風雨開戰 龔詩雯／葉軒岑搶下16強門票

2026/06/04 19:55

劉碧欣（左起）與王欣婷。（大會提供）劉碧欣（左起）與王欣婷。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第2屆台中銀行AVC沙灘排球亞洲巡迴賽屏東公開賽，今在大鵬灣青洲灣的風雨中熱血開打，地主台灣隊5組人馬僅龔詩雯／葉軒岑搶下1勝，去年全國運動會女子金牌潘姿怡／余雅萱分組首戰3局惜敗，明天上午要獲勝才能晉級。

教練級老將組合劉碧欣、王欣婷分組首戰以0：2（13：21、9：21）遭澳洲東京奧運銀牌克蘭西（Taliqua Clancy）、賽會去年冠軍成員費耶絲（Stefanie Fejes）橫掃，明天分組第2戰必須獲勝才有機會挺進16強淘汰賽。劉碧欣目前除以桃園市體育總會教練協助基層，還是TPVL桃園雲豹飛將助理教練；王欣婷執掌國立體育大學女隊兵符，2人儘管都在桃園，但忙碌加上場地有限，算上昨天適應場地，合練次數才勉強接近雙位數。

兩人表示，會繼續參賽原因很單純，就是因為熱愛沙灘排球。王欣婷笑說：「學姐是被我拖來報名的。」劉碧欣說：「能堅持到現在當然就是因為喜歡，國際賽機會難得，也來感受一下現在國際水準提升到什麼程度，順便見見很多老朋友。」

至於去年全國運動會銀牌龔詩雯／葉軒岑，分組首戰以21：14、21：13壓制新加坡組合張慧慧／洪慧瑩，儘管下午不敵菲律賓對手，仍以分組第2挺進淘汰賽。龔詩雯／葉軒岑都出自中部排球重鎮東山高中，國中時就搭檔嘗試沙灘排球，首度參加全運會就拿下第5，之後分別就讀台灣師大、中正大學，平時以室內排球為主，但仍更享受沙排樂趣，近2年龔詩雯執教台中大雅國小，葉軒岑在母校攻讀碩士班，都改成專注沙排，龔詩雯在今年亞洲沙灘運動會還擔任閉幕式掌旗官。

25歲的龔詩雯說：「沙灘排球比較好玩，比起身高因素，更可能透過技巧競爭，對我們身高比較不夠的球員有利。」至於24歲葉軒岑則認為：「很多時候勝負都是其次，光靠戰術或防守拿到分數，就很有成就感，很開心。」

龔詩雯。（大會提供）龔詩雯。（大會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中