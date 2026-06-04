TPBL冠軍賽》湯普金斯24分加關鍵罰球 夢想家險勝國王逼出第7戰

福爾摩沙夢想家擊敗新北國王，將戰線拉長到主場第七戰。（記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕TPBL總冠軍賽G6今晚在新莊體育館開打，兩隊激戰到最後一刻才分出勝負，背水一戰的福爾摩沙夢想家靠著湯普金斯拿24分，加上最後時刻的兩罰俱中穩住勝果，最終以91：88險勝新北國王，系列賽追成3：3，逼出週六的第7戰。

國王前一場讓首戰得41分的洋將杰倫休兵，最終以69：105慘輸夢想家，今回到主場為了避免夢多讓杰倫重新披掛上陣，搭配沃許本、奧帝，目標挑戰在PLG時期之後的跨聯盟3連霸。至於命懸一線的夢想家要在客場力拚延長戰線，續朝成軍9年來的隊史首冠邁進。

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福爾摩沙夢想家湯普金斯。（記者陳志曲攝）

夢想家在首節打完與國王難分軒輊，但次節靠著林俊吉的拋投得手加上三分球命中，有裡有外的攻勢，也點燃團隊的進攻能量，單節打出25：20攻勢，而國王得分主力杰倫回歸，可手感欠佳8投僅2中，夢想家上半場打完取得44：39領先。

易籃後，夢想家靠著多次漂亮傳導製造機會，在蔣淯安、湯普金斯、張宗憲的進攻輸出下，領先一度擴大至13分，國王命中率欠佳，班提爾還在讀秒投進壓哨三分彈給予重創，以69：58前進第四節。

進入第四節，熊祥泰成為國王追分關鍵角色，有三分球也有切入完成三分打，但夢想家的忻沃克回敬三分球，助隊之後一直保持至少5分差距，儘管林書緯在最後1分17秒成功抄截完成上籃，讓比賽又出現懸念。

進入決勝階段兩隊都有人跳出，夢想家靠著班提爾56.8秒籃下放進兩分，杰倫的三分彈助國王追到只差2分，但湯普金斯最後24秒的跳投命中，奧帝15.1秒投進三分球再度追至1分，湯普金斯接著兩罰俱中，而杰倫、林書緯和熊祥泰的追平三分球都沒進，讓夢想家成功逼出第七戰。

福爾摩沙夢想家張宗憲。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙夢想家班提爾。（記者陳志曲攝）

福爾摩沙夢想家林俊吉。（記者陳志曲攝）

新北國王杰倫。（記者陳志曲攝）

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