PLG冠軍賽》奪年度第六人還「免費」助台灣隊 卡總盼阿提諾獲更多尊重

阿提諾。（PLG提供）

〔記者粘藐云／桃園報導〕PLG桃園領航猿「新台灣人」阿提諾，今年重返台灣職籃並獲得年度最佳第六人殊榮。回首過去一度面臨「台灣球隊不要」的低潮，到如今在場上重拾笑容、享受比賽，主帥卡米諾斯替他感到開心，他還加碼透露，阿提諾其實是免費回到台灣男籃協助球隊備戰，希望大家可以給他更多尊重。

阿提諾過去為台灣男籃歸化球員，曾助台灣男籃在杭州亞運闖進四強，後來他離開新竹攻城獅後也未獲得台灣其他職籃球隊聘用，直到這季才加入領航猿。

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提到當初和阿提諾接觸過程，卡米諾斯表示，他在暑假時曾主動致電關心，「我也了解到阿提諾內心非常渴望再次證明自己，因此在決定網羅他後，特別針對他的定位和教練團溝通，盼能減輕他的場上壓力、讓他輕鬆打球。」

卡米諾斯提到，身為歸化球員的阿提諾擁有台灣護照，目前更是義務、免費代表台灣隊比賽、備戰，目前在聯盟當中有來自塞內加爾、蒙古的外籍生，但阿提諾拿著台灣護照卻不算本土球員，「希望大家可以給他更多尊重。」卡總提到，除了教練團用心，隊中另一洋將伯朗也扮演關鍵角色，主動協助阿提諾快速融入團隊並找到定位。

卡米諾斯表示，非常開心看到阿提諾重新享受籃球，也很開心他能獲得年度第六人獎項的肯定，球隊未來也會持續將他擺在最適合的位置，當他最強大的後盾。

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