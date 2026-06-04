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法網》詹詠然之後首度混雙衛冕 老將艾拉妮率義國戰友二連霸

2026/06/04 22:17

艾拉妮（左起）和⁠義大利同胞瓦瓦索里衛冕法網混雙冠軍。（歐新社）艾拉妮（左起）和⁠義大利同胞瓦瓦索里衛冕法網混雙冠軍。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽混雙決戰，義大利頭號種子艾拉妮（Sara Errani）／⁠瓦瓦索里（Andrea Vavassori）後勁十足，4：6、6：3、10：4大逆轉加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／美國金恩（Evan King），成為近7年來首度衛冕成功的組合。

「我依然沉浸在這永無止境的夢想中！」39歲的艾拉妮領獎時有感而發，她與瓦瓦索里已在近7項大滿貫賽聯手贏得混雙第4冠，也成為自2018年、2019年台灣詹詠然／克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig）之後，第一對連莊法網紅土混雙金盃的最佳拍檔，「這片球場太棒了，我的夢想在此實現。Andrea，你是我最好的朋友，能和你分享這一切簡直太不可思議。」

瓦瓦索里和艾拉妮也在2024年、2025年美國公開賽完成混雙2連霸，如今羅蘭加洛斯同樣衛冕，31歲的他特地向同胞前輩致意：「謝謝妳，Sara，讓我無論在球技還是為人上都得到提升。每次輸球之後，我第一個想傾訴的人就是妳。非常感激能和你一起經歷這段旅程，因為我從不認為這是理所當然的。」

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