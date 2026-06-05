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中職》不懂為何要拖這麼久 後勁對「洋將條款」有話要說

2026/06/05 07:09

後勁。（資料照，記者李惠洲攝）後勁。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職在1日廢除俗稱「228洋將條款」，設立1月15日為原球隊議約最終日，意即洋將可提前1個多月決定新球季去處。然而，曾受這項條款影響而差點沒飯吃的台鋼雄鷹洋投後勁，直指這樣的修正仍未切中問題的核心，「我不懂為何球隊需要這麼長的時間才能做決定。」

後勁在2023年球季曾因為「228條款」吃過虧，當時樂天桃猿球團跟他講好，球季結束後2週內談好下一季新合約，結果一拖就是2個半月，期間他曾詢問樂天能否放棄優先議約權，讓他去找其他球隊，卻未得到明確回應，後來樂天決定洋投都找先發投手，2024年1月11日樂天球團才明確告知不續約，導致他差一點找不到新東家。

如今「228條款」變成「115條款」，後勁不諱言改變是對選手有利，但也點出未必能解決問題的核心，「對我來說，甚至是對坎南來說，最大的問題是原本球隊並沒有在跟我們在協商，至少就我的部分來說，他們（樂天）已告訴我沒有要續約了，但依然不肯放過我的權利。」

後勁直言，問題的核心是母隊若無打算續約，應該要立刻放球員走，而不是一直卡在「可能簽、可能不簽」的狀況，「我不懂為什麼需要這麼長的時間才能做決定，像日本職棒在11月30日就是最後期限。」

後勁強調，了解球隊有自己的立場，或是不希望在場上面對這位洋將，但也要想想那些選手和他們的家庭，「你想不想跟這位選手續約，應該是很早就要知道的。」

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