中職》不喜歡「115條款」 艾速特：為何要銬住選手？

艾速特。（記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／高雄報導〕中職在1日廢除俗稱「228洋將條款」，設立1月15日為原球隊議約最終日，意即洋將可提前1個多月決定新球季去處。然而，台鋼雄鷹洋投艾速特直言：「我還是不太喜歡這規定，不管是將日期訂在哪一天，我認為如果球隊不想跟你續約，你應當能自由地去其他地方。」

中職在1日修改「228洋將條款」，設立1月15日為原球隊議約最終日，該日過後該洋將即被視為自由球員，但艾速特直言：「我不知道為什麼他們想要『銬』住想延續職業生涯的球員，如果球隊不要他了，就應該放他走。」

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艾速特強調，假設球季是9月28日結束，就應該在當天就成為自由球員，而不應該被銬住，「對，（115條款）是好一點，但我還是不太喜歡。」他也直言，之前的228條款對球員來說是個傷害，本來坎南能跟他們一樣在2月10幾號報到為球季做準備，但他卻等到3月1日才能到球隊練球，導致沒辦法趕上開幕戰。

談回改良版的「115條款」，艾速特認為，「球隊通常會有洋將清單，如果你說不，他們就會繼續往下找，而如果我們在聯盟有其他選擇，應該是要在1月15日之前就能去探尋，而不是在等待，因為球隊可能到時候都找好了。」

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