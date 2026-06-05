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中職》啦啦隊女神趙娟週甜喊「想定居台灣」最難忘生日禮物是這個

2026/06/05 07:11

趙娟週生日宣布跨界擔任Yahoo購物618年中慶應援大使！甜喊要和台灣粉絲長長久久。（Yahoo提供）趙娟週生日宣布跨界擔任Yahoo購物618年中慶應援大使！甜喊要和台灣粉絲長長久久。（Yahoo提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕南韓啦啦隊女神（Mimi）在台人氣狂飆，4日迎來生日的她，驚喜宣布解鎖新身分，跨界擔任Yahoo購物618年中慶應援大使！趙娟週更大方許下生日願望，甜喊「希望能在台灣好好安定下來，和台灣粉絲長長久久在一起！」談到最難忘的生日禮物，她透露曾有粉絲特別訂製的企鵝造型巧克力蛋糕，雖然從台南一路顛簸送回台北，打開時早已「壓扁變形」，但滿滿的心意仍讓她感動至今。

私下是網購迷兼動漫宅的趙娟週，日前 Cosplay扮《鏈鋸人》引爆粉絲暴動。趙娟週笑稱自己最大的紓壓方式，就是躺在床上滑手機買東西。她自認平時算是理性消費派，但碰上電商購物節，就忍不住失守，化妝品直接「包色」狂掃。近期積極體態管理的她，除帶來瘦身成功的好消息，更自豪的說：「最近最滿意的戰利品就是瘋狂大買『S號』美褲！」

身為統一獅Uni-Girls主力成員，趙娟週超敬業挺過球場烈日高溫暴曬毫不喊苦，卻對台灣「在地三寶」味道完全舉白旗！聽到榴槤、臭豆腐與香菜，當場抱頭大喊：「OH MY GOD！」崩潰的真實反應笑翻全場。不過，私下超愛與激推滷肉飯、台南牛肉湯與炸蚵嗲的她，連工作人員也笑說她根本已經「入魂台灣」，現在連講完電話都會不自覺自帶台式軟萌的「Bye Bye～」，反差萌指數破表！

從球場應援跨界到Yahoo購物618應援，趙娟週直言，「想把力量傳遞給大眾的心情是一樣的！」也不忘發揮大使職責，推薦大家趁這波大促，跟著她一起大血拼，把平時常回購的生活用品與化妝品等一次囤齊。

趙娟週和Yahoo購物攜手寵粉，將送出專屬簽名卡，以及親密互動「神秘福利」！（Yahoo提供）趙娟週和Yahoo購物攜手寵粉，將送出專屬簽名卡，以及親密互動「神秘福利」！（Yahoo提供）

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