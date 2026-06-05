PLG冠軍賽》拚個FMVP？李家慷平常心：團隊勝利重於個人獎項

李家慷。（PLG提供）

〔記者粘藐云／桃園報導〕PLG總冠軍賽今天在桃園巨蛋點燃戰火，桃園領航猿陣中主力後衛李家慷表示，自己已經準備得相當充實，也非常期待比賽到來。面對今年的爭冠舞台，李家慷展現成熟心態，直言今年身為衛冕者，面臨各隊挑戰，自己反而不會得失心太重，會以平常心專注於每場比賽的當下。

談到今年總冠軍賽對手富邦勇士與去年的轉變，李家慷認為有很大不同，由於林志傑即將退休，勇士全隊勢必更有凝聚力，想為他拚命。此外，在總教練許晉哲重掌兵符後，整體戰術策略也有差異，「許哥現在更強調轉換快攻，先前會有比較多一對一單打，這就是他們的優勢。我們已經做好功課，會針對轉換快攻和防守策略進行應對。」

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至於外界關注的防守策略，李家慷透露，並未被特別指派特定防守任務，但防守核心將鎖定洋將古德溫和林志傑，他也大讚，林志傑在季後賽對台鋼獵鷹時展現球星價值，投進關鍵逆轉三分球，「傑哥一上場就必須給他強烈的身體對抗，同時也要全力限制古德溫，不能讓他輕易出手。」

至於是否有意爭奪總冠軍賽MVP？李家慷強調，個人榮譽並非首要目標，「我不會去想個人獎項或是FMVP這件事情，球隊需要防守壓迫，我就去扛；進攻當機時，我就用三分球彌補。比起個人獎項，團隊勝利絕對重於一切。」

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