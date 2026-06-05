法網》史上首位會外賽黑馬爭后！波蘭女將赫瓦琳絲卡再創驚奇

赫瓦琳絲卡。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽女單4強熱戰，赫瓦琳絲卡（Maja Chwalinska）延續黑馬氣勢，7：6（7：4）、6：4力退俄國「球后殺手」施奈德（Diana Shnaider），一路爆冷的波蘭左手拍問鼎冠軍，也締造從會外殺入決戰的賽史紀錄。

「感覺就像做夢，我不知道發生什麼，也不知道該怎麼說，真的非常開心。」菲利普夏蒂埃中央球場觀眾熱烈歡呼聲中，赫瓦琳絲卡雖然左大腿纏著繃帶，照樣以冷靜全面打法壓制25種子施奈德，獲勝當下情緒激動地將臉埋進毛巾哭泣，WTA世界女單排名114的她，已在羅蘭加洛斯狂飆9連勝，榮膺史上首位勇闖決戰的會外賽傳奇，也是2021年美國公開賽的英國贏家拉杜卡努（Emma Raducanu）之後，大滿貫史上第2人。

請繼續往下閱讀...

「說實話，身體狀況不太好，每天要和世界上最優秀的球員比賽，真的很有挑戰性，但這是大滿貫，你必須全力以赴，甚至超越自我，沒什麼好抱怨的。」24歲的赫瓦琳絲卡只差最後1勝，就能追平拉杜卡努美網奪冠神話，壓軸對手則為19歲俄國「天才少女」安德烈耶娃（Mirra Andreeva），紅土大滿貫也篤定誕生全新冠軍，「我看了一下Mirra比賽， 她的球技太棒了。對我來說，這又是很棒的經歷，我會全力以赴。」

赫瓦琳絲卡（右起）與施奈德。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法