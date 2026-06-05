法網》謝淑薇後台將第2人？梁恩碩今晚拚女雙冠軍戰門票

梁恩碩（右起）攜手日本老將青山修子勇闖法網女雙4強。（取自WTA X）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣「小鋼砲」梁恩碩攜手日本老將青山修子，爆冷勇闖2026年法國網球公開賽女雙4強，台灣時間今晚約9點過後，「台日聯軍」再接再厲爭取冠軍戰門票，梁恩碩也期許成為謝淑薇之後台將第2人。

「很開心能夠打進4強，我們在關鍵分的處理做得很好，尤其接發球策略相當成功。」25歲的梁恩碩，身高僅158公分，與38歲、154公分的青山修子合作無間，這組地虎搭檔在羅蘭加洛斯以快制高，靠著速度與纏鬥韌性連挫身材高大的種子強敵，4連勝1盤未失，也是4強唯一非種子黑馬，兩人不但默契持續升溫，也有信心再創驚奇，「接下來會繼續保持專注，希望能把好狀態延續下去。」

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梁恩碩／青山修子都締造職業生涯紅土大滿貫女雙最佳戰績，準決賽對決實力堅強的第2種子哈薩克達妮莉娜（Anna Danilina）／塞爾維亞克魯尼琪（Aleksandra Krunic），雖然未被國際賭盤看好，「台日聯軍」自認沒有壓力，臨場放手一搏，梁恩碩也將挑戰前輩謝淑薇2014年、2023年兩度打進法網女雙決賽的紀錄，「台灣一姊」小薇最後都順勢奪冠。

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