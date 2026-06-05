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MLB》李政厚4安「鐵支」、哈斯大滿貫！巨人狂敲20安退釀酒人

2026/06/05 10:07

哈斯、李政厚。（合成照）哈斯、李政厚。（合成照）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客釀酒人主場的巨人打擊大爆發，全隊一共敲出20支安打，包括南韓好手李政厚4支安打上演「鐵支」表現、捕手哈斯（Eric Haase）夯出生涯首支滿貫砲等等，幫助球隊以12：9收下勝利，4連戰系列賽以2勝2敗坐收。

巨人今天的開路先鋒施密特（Casey Schmitt），面對先發投手克勞（Coleman Crow）炸裂「首局首打席首球」全壘打先馳得點，隨後靠著4支安打單局灌進3分。

來到3局上半，阿德梅斯（Willy Adames）與李政厚的連續二壘打再下一城，查普曼（Matt Chapman）一二壘有人時也補上安打送回1分，最後施密特滿壘情況敲高飛犧牲打，打回這個半局的第3分。

比賽進入7局上半，巨人開始大開殺戒，李政厚、艾德里奇（Bryce Eldridge）與查普曼接力安打形成滿壘，下一棒的捕手哈斯咬中伍德佛德（Jake Woodford）的卡特球，一棒扛過中外野大牆外，個人在大聯盟9年球季的第1發滿貫砲出爐，也讓巨人「開魯閣」，隨後打線接連出現4支安打與1支高飛犧牲打，總共打下6分形成大局。

然而釀酒人並不畏懼巨人3個半局的狂攻猛轟，全隊仍有多達11支安打進帳，其中喬里奧（Jackson Chourio）一人繳出3安「猛打賞」還包辦4分打點，不過最終仍無力回天，讓巨人拿下最終勝利。

今天狂打20支安打送回12分的巨人，先發9人全數敲安，且其中7人單場有雙安以上的表現，包括李政厚4安鐵支，艾德里奇與查普曼則都有猛打賞演出。

結束與釀酒人的系列賽後，巨人將繼續在客場迎戰小熊，並推派塞揚左投雷伊（Robbie Ray）掛帥先發，小熊則是由卡布雷拉（Edward Cabrera）迎戰。

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