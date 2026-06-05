MLB》一度9上9下！台灣強投鄧愷威先發5局退場 最快球速出爐

鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今在主場掛帥先發，面對海盜投5局失5分（4責失），退場時是敗投候選人。

鄧愷威開賽順利解決海盜開路先鋒，接著被洛爾（Brandon Lowe）掃出二壘安打，陷入失分危機，2出局後一顆外角速球被歐赫恩（Ryan O'Hearn）狙擊打穿中線，讓對手先馳得點，鄧愷威掉分後飆出三振結束半局。

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2上雖然先對怪力男克魯茲（Oneil Cruz）投出保送，但下一棒羅德里奎茲（Endy Rodríguez）敲二壘平飛球出局、跑者回壘不及形成雙殺，該局投出變相3上3下。

鄧愷威3上化身「滾地球大師」，連續製造3顆滾地球封鎖海盜打線，第4局依然投出乾淨俐落3上3下。

鄧愷威5上遭遇亂流，面臨1出局二三壘有人危機，但他馬上回穩，先讓特里奧洛（Jared Triolo）打出內野沖天炮自己完成接殺，再順利解決霍維茲（Spencer Horwitz），安全下莊。

6上續投，鄧愷威接連被洛爾、雷諾斯（Bryan Reynolds）安打狙擊掉分，再遭歐赫恩敲出右外野2分砲，太空人陷入0：4落後。鄧愷威挨轟後，又讓岡薩雷茲（Nick Gonzales）打出內野安打，這時球隊決定換投。太空人後續因守備失誤，讓鄧愷威留下的跑者回來得分，但不算自責分。

鄧愷威帳面成績先發5局退場，用球數87球有59顆好球，最快球速95.7英哩（約154公里），被敲7安包含1轟，失掉5分（4責失），投出1三振、2保送，防禦率漲到3.06。

Ryan O’Hearn tucks it over the wall to double the @Pirates lead pic.twitter.com/1GaYFgNOR8 — MLB （@MLB） June 5, 2026

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