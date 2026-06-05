自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》一度9上9下！台灣強投鄧愷威先發5局退場 最快球速出爐

2026/06/05 10:00

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今在主場掛帥先發，面對海盜投5局失5分（4責失），退場時是敗投候選人。

鄧愷威開賽順利解決海盜開路先鋒，接著被洛爾（Brandon Lowe）掃出二壘安打，陷入失分危機，2出局後一顆外角速球被歐赫恩（Ryan O'Hearn）狙擊打穿中線，讓對手先馳得點，鄧愷威掉分後飆出三振結束半局。

2上雖然先對怪力男克魯茲（Oneil Cruz）投出保送，但下一棒羅德里奎茲（Endy Rodríguez）敲二壘平飛球出局、跑者回壘不及形成雙殺，該局投出變相3上3下。

鄧愷威3上化身「滾地球大師」，連續製造3顆滾地球封鎖海盜打線，第4局依然投出乾淨俐落3上3下。

鄧愷威5上遭遇亂流，面臨1出局二三壘有人危機，但他馬上回穩，先讓特里奧洛（Jared Triolo）打出內野沖天炮自己完成接殺，再順利解決霍維茲（Spencer Horwitz），安全下莊。

6上續投，鄧愷威接連被洛爾、雷諾斯（Bryan Reynolds）安打狙擊掉分，再遭歐赫恩敲出右外野2分砲，太空人陷入0：4落後。鄧愷威挨轟後，又讓岡薩雷茲（Nick Gonzales）打出內野安打，這時球隊決定換投。太空人後續因守備失誤，讓鄧愷威留下的跑者回來得分，但不算自責分。

鄧愷威帳面成績先發5局退場，用球數87球有59顆好球，最快球速95.7英哩（約154公里），被敲7安包含1轟，失掉5分（4責失），投出1三振、2保送，防禦率漲到3.06。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中