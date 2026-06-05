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MLB》今永昇太遭猛烈砲擊不怕！「PCA」再見安打中止小熊主場8連敗

2026/06/05 11:00

阿姆斯壯。（法新社）阿姆斯壯。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕芝加哥小熊今天推派日本球星今永昇太掛帥先發，雖然遭到運動家4發全壘打接連招呼，但最終上演絕地大反攻，靠著「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的再見安打幫助球隊以7：6中斷3連敗，總算止住主場8連敗低潮，3連戰系列賽以1勝2敗收尾。

前3局今永昇太只被敲出1支安打沒有失分，但4局上半蘭利斯（Shea Langeliers）鎖定伸卡球敲出右半邊方向的陽春砲，幫助球隊先馳得點。

5局上今永昇太投出3上3下後，6上2人出局二壘上有跑者再度輪到蘭利斯敲出中間方向飛球，但中外野手阿姆斯壯第一時間沒找到球，讓球落在全壘打牆前，打者則藉機連跑4個壘包回到本壘，形成2分打點的場內全壘打，上演單場雙響砲。

雖然下個半局「PCA」上演道歉野球，轟出本季第9轟要回1分，但7局上今永的惡夢還未結束，擔綱5、6兩棒的索德斯東（Tyler Soderstrom）與海姆（Jonah Heim）「背靠背」開轟，將投手給打退場。

雖然先發投手狀況不佳，不過小熊在比賽後段展現強大韌性，7下哈普（Ian Happ）轟出2分砲反擊，更在9局下把握得點圈有人機會敲出帶有打點的安打，隨後巴列斯特羅斯（Moisés Ballesteros）加入戰局，將比數追到只剩1分差，隨後鈴木誠也上場代打也敲安延續攻勢。

一二壘有人的情況輪到史萬森（Dansby Swanson），他鎖定梅迪納（Luis Medina）的速球敲出安打送回追平分，下一棒換到今天有開轟表現、守備卻有瑕疵的阿姆斯壯，他再次用手中的棒子帶領球隊，擊出右半邊方向的再見安打，幫助球隊久違的在主場拿下勝利。

阿姆斯壯在這3場對上運動家的系列賽手感火燙，13個打數敲出5支安打包含2轟，還外帶4分打點的進帳，進攻指數（OPS）高達1.275。

投手部分，今永昇太今天在紀錄上完成6局的投球，總計被敲出6支安打失掉6分，單場挨了4發全壘打寫下他旅美後單場被敲最多轟的一場比賽，送出5次三振與1次保送，防禦率上升到4.74，且值得注意的是，今永包括本場在內近4場比賽共21.2局就狂失26分，防禦率高達10.80，近期的表現並不理想。

小熊結束與運動家的系列賽後，明天繼續在主場迎戰巨人，推派卡布雷拉（Edward Cabrera）掛帥先發，巨人則是由塞揚左投雷伊（Robbie Ray）迎戰。

今永昇太。（美聯社）今永昇太。（美聯社）

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