MLB》單局核爆！台灣強投鄧愷威先發失5分本季最慘 苦吞第4敗

鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今在主場登板，面對海盜先發5局失5分（4責失），苦吞本季第4敗。

鄧愷威首局被敲2安掉1分，2到4局投出變相9上9下，漂亮封鎖海盜打線。5上遭遇亂流，面臨1出局二三壘有人危機，但他馬上回穩，先讓特里奧洛（Jared Triolo）打出內野沖天炮自己完成接殺，再順利解決霍維茲（Spencer Horwitz），安全下莊。

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6上續投，鄧愷威接連被洛爾（Brandon Lowe）、雷諾斯（Bryan Reynolds）安打狙擊掉分，再遭歐赫恩（Ryan O'Hearn）敲出右外野2分砲，太空人陷入0：4落後。鄧愷威挨轟後，又讓岡薩雷茲（Nick Gonzales）打出內野安打，這時球隊決定換投，後續太空人發生守備失誤，讓鄧愷威留下的跑者回來得分，但不算自責分。

太空人前5局得分掛蛋，直到6下才靠著佩瑞德茲（Isaac Paredes）敲出陽春砲破蛋，全場也只得這分，終場以1：5輸球。

鄧愷威今天帳面成績先發5局退場，用球數87球有59顆好球，最快球速95.7英哩（約154公里），被敲7安包含1轟，失掉5分（4責失）寫本季新高，投出1三振、2保送，防禦率漲到3.06，吞下本季第4敗。

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