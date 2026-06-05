自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》單局核爆！台灣強投鄧愷威先發失5分本季最慘 苦吞第4敗

2026/06/05 10:59

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今在主場登板，面對海盜先發5局失5分（4責失），苦吞本季第4敗。

鄧愷威首局被敲2安掉1分，2到4局投出變相9上9下，漂亮封鎖海盜打線。5上遭遇亂流，面臨1出局二三壘有人危機，但他馬上回穩，先讓特里奧洛（Jared Triolo）打出內野沖天炮自己完成接殺，再順利解決霍維茲（Spencer Horwitz），安全下莊。

6上續投，鄧愷威接連被洛爾（Brandon Lowe）、雷諾斯（Bryan Reynolds）安打狙擊掉分，再遭歐赫恩（Ryan O'Hearn）敲出右外野2分砲，太空人陷入0：4落後。鄧愷威挨轟後，又讓岡薩雷茲（Nick Gonzales）打出內野安打，這時球隊決定換投，後續太空人發生守備失誤，讓鄧愷威留下的跑者回來得分，但不算自責分。

太空人前5局得分掛蛋，直到6下才靠著佩瑞德茲（Isaac Paredes）敲出陽春砲破蛋，全場也只得這分，終場以1：5輸球。

鄧愷威今天帳面成績先發5局退場，用球數87球有59顆好球，最快球速95.7英哩（約154公里），被敲7安包含1轟，失掉5分（4責失）寫本季新高，投出1三振、2保送，防禦率漲到3.06，吞下本季第4敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中