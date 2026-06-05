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路跑》跑不動用走的也行！Garmin品牌大使高爾宣、 PIZZALI領跑

2026/06/05 11:02

高爾宣（記者吳孟儒攝）高爾宣（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕延續「世界跑步日」鼓勵各個年齡層的族群藉由跑步釋放身心壓力，傳遞「開始跑步，就是這麼簡單」的理念，拋開跑速與距離的束縛，純粹享受跑步的樂趣，Garmin品牌大使人氣創作歌手高爾宣OSN與熱血初戀新星 PIZZALI應援領跑，血號召「跑不動，用走的也行」享受與跑者夥伴們並肩出發，在歡樂的跑走氛圍中，為彼此鼓勵，陪伴初跑者輕鬆踏出第一步。

根據2025年Garmin全球運動數據統計，過去一年全球跑步活動成長 16%，其中30-39歲年增幅5.3%最大，其次20-29歲4.3%，顯示跑步趨勢年輕化。都會運動社交風氣持續升溫，如今城市街頭中都能看見跑團的蹤影，跑步不再是孤獨的個人訓練，而是與一群夥伴共享的生活儀式。

身兼歌手、人父、公司老闆、選手等多重角色的高爾宣OSN分享：「當生活被各種身分塞滿時，跑步就是我最享受的獨處儀式。不用在乎速度或別人的眼光，在沒有雜音的節奏裡沉澱思緒、面對真實的自己，找回生活中最舒服的節奏。」他大方分享自己如何將智慧科技融入日常與訓練中：「平常工作繁忙，一有空檔我就會去運動，在訓練上，Garmin Coach 宛如私人教練般形影不離，能根據我當天的身體狀態動態調整訓練計劃。」Forerunner 70讓算是從沒跑過步的超新手，也能透過內建的『跑走訓練』以及直覺的『快速訓練』功能輕鬆跨出第一步。同時，跑錶提供全方位健康監測，整合即時心率、HRV心率變異度、早安晨報與晚安報告等，隨時抬手就能精準了解自己的身體狀態，自主掌握最舒服的生活節奏，此外，高爾宣OSN也推薦 Forerunner 70 帶來的輕盈便利性：「Forerunner 70擁有最高達 13 天的強勁續航力，外出長時間工作完全不用擔心電力問題，隨時都能開啟日常訓練；而且輕巧俐落，繽紛外型更是最亮眼的潮流單品，讓人無時無刻都想戴著！」

PIZZALI也不藏私自己的運動習慣與運動小撇步：「我經常透過健身、跑步相互搭配訓練，全方位增強體能與身體素質，在Garmin智慧錶款的幫助下，精準檢視自己的身體狀態，從睡眠、壓力和熱量的數據，讓每一次的進步與突破都有跡可循。」身為跑步愛聽音樂的他興奮地表示 Forerunner 170 音樂版就像是他的「隨身 DJ」，在耳邊隨時帶動跑步節奏，且內建Garmin Pay 悠遊卡支付，全面解放雙手。PIZZALI更笑稱高爾宣希望將團隊成為最喜歡運動的音樂公司：「以前運動習慣一個人衝，但自從和爾宣還有公司夥伴一起完賽今年的三鐵賽事，我發現『有人陪、更好跑』的夥伴力量！和好友一起流汗、互相打氣，最後達成目標的成就感，是自己一個人練完全無法比擬的。只要和夥伴一起出發，運動就能變成一件超好玩、超有動力的事情！」

PIZZALI（記者吳孟儒攝）PIZZALI（記者吳孟儒攝）

PIZZALI、高爾宣（記者吳孟儒攝）PIZZALI、高爾宣（記者吳孟儒攝）

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