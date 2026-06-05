自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「拍賣哥」失3分但打線熄火 勇士後援9局崩盤無緣橫掃藍鳥

2026/06/05 11:50

塞爾。（法新社）塞爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰藍鳥的勇士，先發的塞揚強投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）遲遲等不到打線支援，再加上牛棚投手9局上崩盤，使得最終以2：7不敵藍鳥，無法在3連戰達成橫掃。

3局上半藍鳥率先發起進攻，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、岡本和真與麥卡杜（Charles McAdoo）的接力安打先馳得點，而隨後盧克斯（Nathan Lukes）挨觸身球保送後，史卓（Myles Straw）緊隨其後敲出2分打點的安打，單局攻下3分。

勇士下個半局很快就有回應，歐森（Matt Olson）在一、三壘有人時擊出高飛犧牲打追回1分，而在被封鎖4個半局後，8局下杜邦（Mauricio Dubón）連兩天開轟，陽春彈將分差追近至1分。

投手部分，塞爾先發5.2局雖被擊出多達10支安打，但仍把失分控制在3分，送出6次三振與2保送，防禦率提升至2.23，緊接上場的2位後援富恩特斯（Didier Fuentes）與多徳（Dylan Dodd）也表現不俗。

然而來到9局上半，勇士換上羅培茲（Reynaldo López）試圖保持分差，但卻因為2支安打攻占一、二壘，接著盧克斯、史卓與海尼曼（Tyler Heineman）連續的適時安打都帶回分數，讓藍鳥單局灌進4分，讓勇士最終無力回天，無法幫助塞爾逃敗。

勇士結束與藍鳥的系列賽後，明天將推派明星左投培瑞茲（Martín Pérez）迎戰海盜，而藍鳥則是要由大物新星耶薩維奇（Trey Yesavage）先發出戰金鶯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中