MLB》「拍賣哥」失3分但打線熄火 勇士後援9局崩盤無緣橫掃藍鳥

塞爾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰藍鳥的勇士，先發的塞揚強投「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）遲遲等不到打線支援，再加上牛棚投手9局上崩盤，使得最終以2：7不敵藍鳥，無法在3連戰達成橫掃。

3局上半藍鳥率先發起進攻，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、岡本和真與麥卡杜（Charles McAdoo）的接力安打先馳得點，而隨後盧克斯（Nathan Lukes）挨觸身球保送後，史卓（Myles Straw）緊隨其後敲出2分打點的安打，單局攻下3分。

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勇士下個半局很快就有回應，歐森（Matt Olson）在一、三壘有人時擊出高飛犧牲打追回1分，而在被封鎖4個半局後，8局下杜邦（Mauricio Dubón）連兩天開轟，陽春彈將分差追近至1分。

投手部分，塞爾先發5.2局雖被擊出多達10支安打，但仍把失分控制在3分，送出6次三振與2保送，防禦率提升至2.23，緊接上場的2位後援富恩特斯（Didier Fuentes）與多徳（Dylan Dodd）也表現不俗。

然而來到9局上半，勇士換上羅培茲（Reynaldo López）試圖保持分差，但卻因為2支安打攻占一、二壘，接著盧克斯、史卓與海尼曼（Tyler Heineman）連續的適時安打都帶回分數，讓藍鳥單局灌進4分，讓勇士最終無力回天，無法幫助塞爾逃敗。

勇士結束與藍鳥的系列賽後，明天將推派明星左投培瑞茲（Martín Pérez）迎戰海盜，而藍鳥則是要由大物新星耶薩維奇（Trey Yesavage）先發出戰金鶯。

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