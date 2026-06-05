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法網》世界排名114波蘭黑馬闖女單決賽 曾因憂鬱症無法從床上爬起來

2026/06/05 11:17

世界排名114名的波蘭黑馬赫瓦琳絲卡（路透）世界排名114名的波蘭黑馬赫瓦琳絲卡（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名114名的波蘭黑馬赫瓦琳絲卡（Maja Chwalinska）在法國網球公開賽女單4強以7：6（7：4）、6：4力退俄國「球后殺手」施奈德（Diana Shnaider），締造從會外殺入決戰的賽史紀錄，但其實她曾歷經過一段無法從床上爬起來的日子。」

曾因憂鬱症暫別球場的赫瓦琳絲卡說：「其實暫停本身並非最難熬的時刻，最困難的是之前我竭盡全力奮鬥，一開始我試圖說服自己只需要堅強、繼續訓練，但某個時刻我真的再也無法從床上爬起來，老實說，我感到精力完全被掏空，那時我明白自己必須暫停，否則根本無法正常生活。」

赫瓦琳絲卡說：「從那時起，我不知道自己是否還會重返網球。但幾個月後，我決定試試看回來。我需要整理思緒。我回來了，而且很慶幸自己這麼做，而我現在幾乎不用社交媒體，因為覺得那對我來說負擔太大。所以我的做法是發文完就立刻登出。此外，我身邊有很棒的人們支持我多年。我可以信任他們，跟他們暢談所有感受，完全坦誠，在這種情況下，這至關重要。」

赫瓦琳絲卡在羅蘭加洛斯狂飆9連勝，成為史上首位勇闖決戰的會外賽傳奇，也是2021年美國公開賽的英國贏家拉杜卡努（Emma Raducanu）之後，大滿貫史上第2人，她決賽對手為19歲俄國「天才少女」安德烈耶娃（Mirra Andreeva）。

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