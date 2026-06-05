竹市府硬凹張泰山曾任「捕手」守位遭出征 議員劉崇顯貼合照稱職棒傳奇強打「捕手」

新竹市府發澄清稿稱市政顧問前職棒球員張泰山曾任「捕手」守位， 遭網友出征的市議員劉崇顯也貼出與張泰山的合照，用職棒傳奇強打「捕手」的說法做回應。（照片取自劉崇顯粉專）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安日前在臉書宣布竹市將成立城市棒球隊，並稱前職棒球員出身的副市長林琨瀚和城市棒球隊總教練陳瑞振及市政顧問張泰山居捕手及三壘手和游擊手守位，此文一出，熱愛棒球的市議員劉崇顯受訪稱高虹安或其小編搞錯3人的守位，因3人的常備守位是游擊手和三壘手，結果市府馬上發澄清稿及照片指正張泰山職棒生涯曾擔任過「捕手」，劉崇顯粉專也遭白營側翼出征，劉崇顯今天發文稱，沒想到對市府一個看似枝微末節的提醒能引起球迷及市府激烈的反應與討論，他也貼上與張泰山的合照，呈現他與中華職棒傳奇強打「捕手」的互動做回應。

劉崇顯提到，這幾天看到網路社群有很多關於張泰山職棒生涯曾唯一擔任一場「捕手」的討論，甚至引發球迷及網友製作各種迷因梗圖，就連許多球迷都跳出來聲援他及打臉市府的「捕手」說詞，看到這麼多的討論，他也協助高虹安傳遞「正確資訊」，並貼出與中華職棒傳奇強打「捕手」，同時也是新竹市府市政顧問張泰山的合照。並酸「安安市長說是就是」。同時也希望城市棒球隊能順利組隊，新竹棒球場能早日啟用，並讓職棒賽事重新回歸。

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