世足》賽事期間15座場館必須更名 溫哥華是唯一例外

BC體育館。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026年美加墨世界盃即將點燃戰火，本屆橫跨3國、16個城市舉辦，大部分比賽在美國舉行，也是使用最多球場的國家，值得一提的是，由於FIFA規定，賽事期間場館的名稱都必須重新命名，且必須移除所有贊助商的痕跡。

由於現有場館都達到標準，本屆世界盃成為近年首見無需興建新場館的世界盃賽事，所有比賽都會在現有的場館進行，不過美國MLS場館大都不符合需求，因此本屆世界盃美國的場館大多在NFL場館進行。美國共11個城市，包括決賽場地大都會人壽體育場，墨西哥則有3個城市，墨西哥城的阿茲特克體育場是本屆賽事唯一曾舉辦過世界盃比賽的場館，加拿大的賽事將在溫哥華和多倫多舉行。

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由於FIFA贊助商在賽事期間有獨家品牌曝光權，舉辦比賽的各座球場都必須移除平時企業贊助商的所有痕跡，大多數球場暫時改為較中性的城市名稱，大都會人壽體育場將暫時更名為紐約紐澤西體育場，德州阿靈頓AT&T體育場則改為達拉斯體育場，不只更名，所有球場可見的相關標誌都必須暫時移除，唯一獲通融的是NFL亞特蘭大獵鷹隊主場頂端的賓士標誌，因為經評估後拆除標誌會對屋頂造成結構性損壞，因此被允許保留，不過建築物側面的大型圓形商標也在4月就被蓋住。

《美聯社》指出，唯一例外是溫哥華的BC體育館，由於該場館屬於政府所有，因此世界盃期間仍可以繼續使用「BC體育館（BC Place Vancouver）」這個名稱。

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