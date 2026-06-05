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WTT挑戰賽》連追3局逆轉法國新星 葉伊恬16強再戰波多黎各一姐

2026/06/05 11:47

葉伊恬在女單首輪逆轉法國新秀露茲，挺進16強。（取自WTT官網）葉伊恬在女單首輪逆轉法國新秀露茲，挺進16強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬今天凌晨在2026年WTT史高比耶（北馬其頓）挑戰賽，以3:1逆轉世界排名56的法國新星夏洛特.露茲，16強將再度遭遇波多黎各一姐迪亞茲。

世界排名38的葉伊恬過去兩度對上露茲，包括2024年世青賽和去年杜哈球星挑戰賽都笑到最後。今天再度過招，首局葉伊恬錯失開局4:2領先，在6平時被對手一記幸運的接發球擦邊球打亂節奏，連丟4分，7:11讓出；葉伊恬克服開局2:4落後，在7平時利用對手連續反手回球、接發球失誤連拿4分，11:7扳回一城。

第3局起，葉伊恬完全掌控戰局，先以4:1開局，5:3領先下更連拿6分，11:3再添1局，第4局，葉伊恬5:1領先下一度被追到7:6，但她很快地回穩，以一波4:0的攻勢關門成功，寫下對戰3連勝。

1個月前的倫敦世界團體錦標賽，葉伊恬被世界排名18的迪亞茲狂吃發球，以0:3落敗，這回在教練莊智淵親自坐鎮面授機宜下，盼能找到破解之道，拿下生涯對戰首勝。

世界排名67的黃愉偼決勝盤在8:10絕境下雖然化解兩個賽末點，最終仍以7:11、12:10、1:11、11:8、10:12不敵世界排名42的日本女將赤江夏星；從資格賽殺出重圍的18歲國泰小將彭郁涵，也以11:9、2:11、9:11、4:11遭世界排名30的法國好手帕瓦德逆轉，無緣晉級16強。

女雙方面，國泰隊「思涵配」陳思羽/彭郁涵，首輪迎戰世界排名20的羅馬尼亞組合莎瑪拉/史佐克絲，第4局在8:10逆境下化解2個賽末點後，以11:8、9:11、4:11、14:12、11:5驚險逆轉，8強將對決世界排名第8的日本第一種子大藤沙月/橫井咲櫻。

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