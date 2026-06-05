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世足》奪冠熱門法國熱身賽爆冷吞敗 「兄弟對決」不敵象牙海岸

2026/06/05 11:50

奪冠熱門法國熱身賽爆冷吞敗。（路透）奪冠熱門法國熱身賽爆冷吞敗。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026年美加墨世界盃即將點燃戰火，冠軍熱門法國與西班牙都在熱身賽被嚇出冷汗，其中法國更以1：2不敵象牙海岸。

法國隊今在南特舉行的熱身賽對戰象牙海岸，總教練德尚（Didier Deschamps）未讓6名剛踢完歐冠決賽的主力先發，上半場補時階段靠切爾基（Rayan Cherki）破門先馳得點，下半場第53分鐘，象牙海岸G.杜埃（Guéla Doué）接獲佩佩（Nicolas Pépé）的直塞球後成功破門，為象牙海岸扳平比分。

G.杜埃接著在第84分鐘從右路傳中助攻迪亞洛（Amad Diallo）攻進致勝分，幫助象牙海岸以1分差險勝，值得一提的是，G.杜埃（Guéla Doué）的弟弟D. 杜埃（Désiré Doué）是法國隊成員，因此這場也是另類的兄弟對決。

另一奪冠熱門西班牙也在不少主力缺陣下以1：1遭伊拉克逼和，西班牙此役包括前鋒亞馬爾（Lamine Yamal）和威廉斯（Nico Williams）都未上陣，另外拉亞（David Raya）、蘇維門迪（Martin Zubimendi）和魯伊斯（Fabián Ruiz）等參與歐冠決賽的球員也都輪休。

西班牙總教練路易斯·德拉富恩特（Luis de la Fuente）表示，他預期亞馬爾的傷勢屆時能夠康復，趕上6月15日在亞特蘭大對陣維德角的世界盃首戰，西班牙預計接下來還會在墨西哥對決秘魯進行最後一場熱身賽。

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