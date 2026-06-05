排球》賴湘程被美國職業女排隊伍網羅 成台灣史上第一人

賴湘程正式加盟加盟 MLV 北加州隊。（mlvnorcal提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣女將賴湘程正式加盟美國職業排球聯盟（Major League Volleyball，MLV）擴編球隊北加州隊（MLV NorCal），繼成為台灣首位旅德職業女排選手後，再度寫下台灣排球新頁，將成為首位當上美國職業排球舞台的排球選手。

​北加州隊日前透過官方社群媒體宣布賴湘程加盟消息，並以「從世界舞台到北加州」歡迎這位來自台灣的國家隊自由球員加入。球團在介紹中提到，賴湘程不僅是中華隊長年主力自由球員，更是台灣首位赴德國發展的女子職業排球員以及亞運國手，對她在國際賽場累積的經驗與穩定防守能力給予高度肯定，

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賴湘程2022 至 2024 年間，效力中國女子排球超級聯賽深圳女排，2025 年則加盟德國甲級聯賽球隊德國圖林根蘇爾樂透女排，成為台灣排球史上首位挑戰德國職業聯賽的選手，並協助球隊完成德國盃與德國聯賽雙料冠軍的壯舉，個人也獲選為德國盃最佳自由球員，展現台灣球員在國際舞台上的競爭力，​如今獲得美國職業球隊青睞，她坦言，當初收到消息時相當意外。「當經紀公司告訴我有機會去美國打球的時候，我其實非常驚訝。」賴湘程表示，「我從來沒有真的想過自己有一天會有機會到美國職業聯賽發展，所以當機會出現時，真的覺得很不可思議。」

​近年美國女子排球聯賽快速成長，吸引越來越多國際球員加盟，也讓職業排球在北美市場獲得前所未有的關注。賴湘程透露，過去便曾關注美國聯賽發展，但始終不敢想像自己有一天能夠站上這個舞台。「這兩、三年一直看到美國排球發展得很好，如果有機會在那邊打球一定會是很棒的事情，但我從來沒有真正想過會輪到自己。」

​談到加盟過程，賴湘程表示，自己與北加州隊的首次面談留下相當深刻的印象。「那時候跟球團線上面試，聊得非常開心。我想可能是因為這一年在德國生活，英文能力有進步，所以能夠更自在地跟他們交流，也更能表達自己的想法。」她透露，球團在面談過程中相當重視球員特質與團隊文化，也讓她感受到球隊對女性運動發展的重視。「我想他們覺得我的個性和特質蠻符合球隊想要建立的文化，所以最後決定邀請我加入。」

​北加州隊是 MLV 最新擴編球隊之一，由美國首位女性億萬創投家 Theresia Gouw、NBA 沙加緬度國王隊董事長 Vivek Ranadivé，以及三屆奧運金牌得主 Kerri Walsh Jennings 等人共同領導。球團以女性領導與女性運動發展為核心理念，並希望在北加州打造具備競爭力與社會影響力的職業排球品牌。

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