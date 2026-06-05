法網》20歲捷克新星門希克拚決賽門票 透露偶像喬科維奇傳訊鼓勵

喬科維奇（左）、門希克。（資料照，路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕20歲捷克新星門希克（Jakub Mensik）今將在2026年法國網球公開賽男單4強挑戰德國第2種子茲維列夫（Alexander Zverev），他透露偶像喬科維奇（Novak Djokovic）雖已出局仍不忘傳訊鼓勵，「很開心他持續關心我的成績。」

門希克過去曾透露是因為塞爾維亞名將喬科維奇才走上網球路，去年在邁阿密大師賽男單決賽擊敗偶像封王，迎來美夢成真的一刻，這次在羅蘭加洛斯一路過關斬將，包括在8強橫掃第三輪淘汰喬科維奇的巴西小子豐塞卡（Joao Fonseca），成為捷克史上最年輕躋身大滿貫準決賽的球員。

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門希克獲勝隔天在《TNT SPORTS》節目被問及與喬科維奇的交情時表示，喬帥在他16強打敗盧布列夫（Andrey Rublev）以及淘汰豐塞卡的比賽後都曾傳訊息關心，「他是很棒的人，很棒的冠軍，我們有很好的交情，我很開心他持續關心我的成績，至少我們因為這樣可以一直保持聯絡。」

門希克在8強的賽後記者會也表示，青少年時期就曾獲得喬科維奇邀請一起訓練，「我對此充滿感激，當時我沒有資格參加大滿貫，他給了我很多建議，讓我了解巡迴賽和整個職業網壇是如何運作的，隨著我一路走來，累積參加大滿貫的經驗，我認為那段經歷成為職業生涯一個重要的轉捩點，正因為吸收那些經驗，讓我能調整自己打球的方式，繳出現在這樣的表現。」

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