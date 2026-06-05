MLB》道奇、響尾蛇老將嚴重碰撞退場！兩隊賽後更新情況

Max Muncy and Ildemaro Vargas collided HARD into each other and are both leaving the game pic.twitter.com/Yzl28PS2L5 — Talkin' Baseball （@TalkinBaseball_） June 5, 2026

〔體育中心／綜合報導〕今日道奇對上響尾蛇的比賽，兩隊老將馬恩西（Max Muncy）與瓦格斯（Ildemaro Vargas）在一壘發生碰撞雙雙退場，兩隊也在賽後更新情況。

5局上半2出局，馬恩西相中響尾蛇先發尼爾森（Ryne Nelson）的內角滑球，打成一壘方向的反彈球被瓦格斯攔下，但雙方往一壘衝刺後發生嚴重碰撞，經過幾分鐘後兩者都被換下場休息，由艾斯皮納（Santiago Espinal）代跑，一壘手則換史密斯（Pavin Smith）鎮守。

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雖然馬恩西是自行起身前往休息室，但根據道奇球團的說明，他出現呼吸急促的現象，正在接受腦震盪評估，此外總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，明天對上天使的比賽馬恩西將會缺陣。

而瓦格斯部分，他在經過攙扶後起身並回到休息室，響尾蛇主帥羅夫洛（Torey Lovullo）更新後續情況，指出瓦格斯的左大腿與肋骨有挫傷，目前需要逐日觀察，並預計不會在明天對上國民的比賽中亮相。

最終本場比賽響尾蛇球星馬提（Ketel Marte）在最後半局砲轟道奇明星後援史考特（Tanner Scott），形成再見全壘打，終場以3：2逆轉獲勝。

馬恩西與響尾蛇瓦格斯發生碰撞。（路透）

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