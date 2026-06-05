自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇、響尾蛇老將嚴重碰撞退場！兩隊賽後更新情況

2026/06/05 14:28

〔體育中心／綜合報導〕今日道奇對上響尾蛇的比賽，兩隊老將馬恩西（Max Muncy）與瓦格斯（Ildemaro Vargas）在一壘發生碰撞雙雙退場，兩隊也在賽後更新情況。

5局上半2出局，馬恩西相中響尾蛇先發尼爾森（Ryne Nelson）的內角滑球，打成一壘方向的反彈球被瓦格斯攔下，但雙方往一壘衝刺後發生嚴重碰撞，經過幾分鐘後兩者都被換下場休息，由艾斯皮納（Santiago Espinal）代跑，一壘手則換史密斯（Pavin Smith）鎮守。

雖然馬恩西是自行起身前往休息室，但根據道奇球團的說明，他出現呼吸急促的現象，正在接受腦震盪評估，此外總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，明天對上天使的比賽馬恩西將會缺陣。

而瓦格斯部分，他在經過攙扶後起身並回到休息室，響尾蛇主帥羅夫洛（Torey Lovullo）更新後續情況，指出瓦格斯的左大腿與肋骨有挫傷，目前需要逐日觀察，並預計不會在明天對上國民的比賽中亮相。

最終本場比賽響尾蛇球星馬提（Ketel Marte）在最後半局砲轟道奇明星後援史考特（Tanner Scott），形成再見全壘打，終場以3：2逆轉獲勝。

馬恩西與響尾蛇瓦格斯發生碰撞。（路透）馬恩西與響尾蛇瓦格斯發生碰撞。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中