澎湖少棒傳奇講美國小 木球全國大賽發光發熱

講美國小木球隊，在今年全國木球賽榮獲佳績。（講美國小提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖少棒傳奇講美國小，全校僅36位學生，卻在今年「全國小學生暨中小學教師木球錦標賽」發光發熱，不僅勇奪教師團體組全國亞軍，更在教師及學生個人賽及雙人賽多個組別創下歷年最佳成績，展現講美國小長期深耕木球運動的豐碩成果。魏睿宏議員特別前往講美國小，準備麥當勞餐點慰勞獲獎師生，感謝大家長期投入訓練與比賽的辛勞，並祝福未來再創佳績。

講美國小學生組表現十分突出，低年級男子個人組由許揚獲得全國第4名佳績；中年級女子個人組林鈺靜榮獲全國第5名；高年級女子個人組趙苡彤全國第8名。雙人組方面，低年級男子雙人組許揚與陳榀宥首次參加全國賽便勇奪全國第2名，創下講美國小近年低年級組最佳成績；高年級女子雙人組莊燕妮、趙苡彤榮獲全國第4名，展現絕佳默契與穩定實力。

請繼續往下閱讀...

教師組同樣捷報頻傳，由校長張宏宇率領吳詩潔、呂玉萍、呂清文、李奉勲及胡興老師組成的代表隊，榮獲教師團體組全國第2名。呂清文與吳詩潔老師在教師混合雙人組獲得全國第4名；呂玉萍老師則榮獲教師女子個人組全國第5名佳績，教師組以實際行動成為學生學習典範。

魏睿宏議員表示，看見講美國小師生在全國賽場上的優異表現，深感與有榮焉。講美國小不僅培養學生運動技能，更培育堅持不懈與團隊合作的精神，每一項佳績都得來不易，值得大家共同喝采。他也期勉選手們持續精進球技、勇於挑戰自我，未來站上更高舞台，為澎湖爭取更多榮耀。

澎湖縣議員魏睿宏前往講美國小，致贈麥當勞。（講美國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法