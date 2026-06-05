世足48強巡禮》本土聯賽球員展團隊默契 沙烏地阿拉伯盼再創奇蹟

多薩里。（資料照，路透）

沙烏地阿拉伯

參賽次數：7次

奪冠次數：0次

上屆戰績：小組賽止步

晉級方式：亞洲區資格賽出線

總教練：多尼斯（Georgios Donis）

主力球星：多薩里（Salem Al-Dawsari）

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球隊介紹：

「綠隼軍團」沙烏地阿拉伯在這次世界盃資格賽歷經苦戰，最後以進球數優勢驚險鎖定出線資格，連續3屆踏上世界盃舞台，也是隊史第7度參戰。

不過，沙烏地阿拉伯足協在今年4月突然解僱前主帥雷納德（Hervé Renard），緊急由熟悉沙烏地職業聯賽的多尼斯（Georgios Donis）接掌兵符，在距離大賽開幕不到兩個月時更換主帥，成為球隊目前最大的不穩定因素。

沙烏地阿拉伯本屆陣容擁有極高的本土聯賽化特點，最終名單中高達25名球員效力於國內職業聯賽。唯一的旅歐球員為阿卜杜勒哈米德（Saud Abdulhamid），他的加入可望為球隊帶來更多歐洲賽場經驗。

沙烏地阿拉伯高度集中的聯賽背景，讓他們擁有極佳團隊默契與戰術執行力，但相較於歐洲、南美洲強權，強度有一定落差，也考驗著球員在高強度國際大賽中的抗壓性。

這次沙烏地阿拉伯被分在強敵環伺的H組，將面臨西班牙、烏拉圭與維德角的強力挑戰，預期將延續侵略性十足的高位逼搶風格，並透過純熟的傳控默契撕裂對手防線，力拚從小組賽脫穎而出。

沙烏地阿拉伯球員名單：

門將：奧維斯（Mohammed Al Owais）、阿奇迪（Nawaf Al Aqidi ）、卡薩爾（Ahmed Al Kassar ）

後衛：阿姆里（Abdulelah Al Amri ）、坦巴克蒂（Hassan Tambakti）、希克里（Jehad Thikri ）、拉賈米（Ali Lajami）、卡德什（Hassan Kadesh）、阿卜杜勒哈米德（Saud Abdulhamid）、阿爾沙瑪特（Mohammed Abu Al Shamat ）、瑪拉希（Ali Majrashi）

哈比（Moteb Al Harbi）、布沙爾（Nawaf Boushal）

中場：卡紐（Mohammed Kanno）、海巴里（Abdullah Al Khaibari ）、阿爾約哈尼（Ziyad Al Johani）、多薩里（Nasser Al Dawsari ）、朱韋爾（Musab Al Juwayr）、哈吉（Alaa Al Hajji ）

前鋒：布拉伊坎（Firas Al Buraikan ）、謝赫里（Saleh Al Shehri）、杜哈姆（Abdullah Al Hamdan）、葉哈亞（Ayman Yahya）

道薩里（Salem Al-Dawsari）、迦納姆（Khalid Al Ghannam）、阿爾迦納姆（Sultan Al-Ghannam）

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