世足48強巡禮》隊史首闖會內賽 「藍鯊軍團」維德角盼創島國奇蹟

曼德斯。（資料照，法新社）

維德角

參賽次數：1次

奪冠次數：0次

上屆戰績：未晉級世界盃

晉級方式：非洲區資格賽小組第一名直接晉級

總教練：布比斯塔（Bubista）

主力球星：曼德斯（Ryan Mendes）

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球隊介紹：

「藍鯊軍團」維德角為西非大西洋島國，隊史首度挺進世界盃會內賽，他們在非洲區資格賽表現出色，戰績力壓非洲強權喀麥隆，以分組第1直接鎖定門票。

維德角闖進世界盃創造不少紀錄，他們是世界盃史上主權國家中國土面積最小、人口第二少的參賽國僅次於 2018 年的冰島。

維德角陣中頭號球星為隊長曼德斯（Ryan Mendes），已經36歲的他依舊相當有競爭力，他在邊路展現無與倫比的速度與突破能力，是球隊在反擊推進中的重要武器。

總教練布比斯塔（Bubista）為球隊注入了極高水準的整體默契與嚴明紀律，戰術主要採 4-2-3-1陣型，核心打法建立在緊密的防守體系與犀利的快速反擊。

本屆賽事維德角被分在H組，將遭遇西班牙、烏拉圭與沙烏地阿拉伯。身為世界盃新軍，要扳倒西班牙、烏拉圭兩大傳統強權並不容易，較務實的做法是採取低比分控制戰術，並全力和沙烏地阿拉伯一搏，還有機會爭最佳第三名身分晉級。

維德角球員名單：

門將：沃齊尼亞（Vozinha ）、羅薩（Márcio Rosa ）、桑托斯（CJ dos Santos ）

後衛：斯托皮拉（Stopira）、洛佩茲（Pico Lopes）、皮雷斯（Kelvin Pires）、迪內（Diney）、科斯塔（Logan Costa ）、莫雷拉（Steven Moreira）、皮納（Wagner Pina ）、卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral ）

中場：蒙泰羅（Jamiro Monteiro）、皮納（Kevin Pina ）、杜阿爾特（Deroy Duarte ）、阿坎霍（Telmo Arcanjo）、杜艾爾特（Laros Duarte ）、Y.塞梅多（Yannick Semedo）、卡布拉爾（Jovane Cabral ）、保羅（João Paulo ）、G.羅德里格茲（Garry Rodrigues）、W.塞梅多（Willy Semedo ）、科斯塔（Nuno da Costa ）、瓦雷拉（Hélio Varela ）

前鋒：塔瓦雷斯（Gilson Tavares）、利夫拉門托（Dailon Livramento ）、門德斯（Ryan Mendes ）

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