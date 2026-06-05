沙排》劉碧欣與王欣婷互撞濺血！帶傷挺進AVC亞巡屏東站16強

劉碧欣意外被隊友王欣婷撞破鼻樑倒地流血。（排協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第2屆台中銀行AVC沙灘排球亞洲巡迴賽屏東公開賽今在大鵬灣青洲灣結束分組預賽，地主台灣隊除了昨已提前晉級淘汰賽的龔詩雯／葉軒岑之外，教練級老將搭檔劉碧欣／王欣婷也以1勝1敗拿下分組第2出線。

劉碧欣／王欣婷以局數2：1（21 ：18、15：21、15 ：13）力退紐西蘭辛頓（Tineke Hinton）／葛琳（Meile Rose Green），順利躋身16強，但兩人因為溝通不佳臨場兩度相撞，劉碧欣更被王欣婷撞破鼻樑，一度大量出血，但處理後堅持完賽，奮戰精神令人動容。

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「今天學姐跟我說她準備好了，我很緊張，怕跟不上。」王欣婷表示，當時球是對方打到兩人之間，劉碧欣有喊聲但自己當下沒聽清，搶接時頭去撞到隊友鼻子，當場流血讓她相當愧疚，而且也更緊張，「她當下有念我怎麼一直亂衝，但傷勢處理完還是說沒事，讓我放鬆。我不知道該做到的，是不是都有做到，還好比賽結果是好的。」

較可惜的是去年全國運動會連霸的金牌組合余雅萱／潘姿怡，因為失誤較多，終以21：17、17：21、9：15遭到菲律賓普蘿葛雅（Khylem Harl Progella）／帕佳拉（Sofiah Shanine Pagara）逆轉，連2場都3局惜敗，抱憾無緣出線。

王欣婷。（排協提供）

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