自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》測試會名單出爐！ 旅日好手胞弟、日本獨盟投手參戰

2026/06/05 17:08

聯盟公布測試會名單（中華職棒聯盟提供）聯盟公布測試會名單（中華職棒聯盟提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕2026中華職棒新人球員測試會將於6月15日在新莊棒球場舉行，今年共有85位選手通過資格審核，包括40位投手、7位捕手、21位內野手及17位外野手。經測試後獲球團推薦者，即可參加6月29日的新人球員選拔會。

臺北市立大學王牌投手莊承翰今年將挑戰職棒殿堂，曾一度離開球場的他，在大三時重返球隊，大四這年不僅於桃園盃奪下賽會MVP，更在大專棒球聯賽繳出亮眼成績，總計投54局，拿下4勝、2次救援成功，並在冠軍賽後援2.2局無失分，替球隊守住勝果，成為北市大奪冠的重要功臣。

經歷軍旅生涯的吳冠儒，高中就讀中正預校，國中時期曾與旅日好手林安可同隊，為了一圓職棒夢，他決定重拾手套，再次走上棒球之路；今年加入日本獨立聯盟火之國沙羅曼達隊磨練球技，期盼透過測試會展現實力，爭取球團青睞。

臺東大學同名同姓的投捕搭檔林承恩，也雙雙報名參加測試會。投手林承恩高中就讀嘉義高中，大學遠赴東部加入臺東大學棒球隊，目前最快球速達143公里，透過大學期間各項賽事歷練，逐步展現穩定的投球表現與強大心理素質。捕手林承恩則為臺東大學主戰捕手，具備優異配球能力與攻守兼備的特質，今年在大專棒球聯賽出賽7場、打擊率0.333，榮獲最佳捕手獎肯定。

曾歷經普悠瑪列車出軌事故、克服嚴重傷勢後重返球場的王羽飛，目前就讀中信科技大學，近兩年皆代表球隊參與大專棒球聯賽，透過不同層級賽事累積實戰經驗，心中的職棒夢從未熄滅，期待能藉由此次測試會前進更高層級的舞台，完成自己的夢想。

李立威為樂天桃猿球員李勛傑的弟弟，去年挑戰選秀失利後，選擇進入大學持續精進自我，在大專棒球聯賽及春季聯賽皆有全壘打演出，展現不俗長打能力；經過大學的歷練，在球技和心態上皆更加成熟，希望今年能成功追隨哥哥的腳步踏入職棒，也為中職再添一組兄弟檔。

旅日好手陽柏翔的弟弟、文化大學外野手陽黃柏憲，也將參加本次測試會，陽黃柏憲具備不錯的打擊能力與戰術執行力，同時擁有速度優勢及穩定的外野守備能力，是一名攻守俱佳的全方位選手，期盼能在測試會中大展身手，順利叩關職棒舞台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中