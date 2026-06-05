MLB》先發投超爛、長中繼卻超殺 紅襪強投不滿怒嗆：別再問了

貝洛。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪27歲強投貝洛（Brayan Bello）本季表現不佳，今天先發對戰金鶯主投5局狂失8分，追平個人單場最多失分，苦吞本季第6敗，防禦率高達6.34，貝洛賽後被下放至小聯盟3A調整，他也坦言今年打得很糟糕。

貝洛去年連續3季都繳出雙位數勝投的表現，單季防禦率都低於4.50以下，但本季卻表現不如預期，出賽12場僅繳出2勝6敗、防禦率6.34的成績，被打擊率高達0.310。

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貝洛今天先發對戰金鶯狂失8分，其中有6分集中在首局，他面對了12名打者，這是過去75個球季以來紅襪投手在首局面對打者數最多的一次。貝洛本季前8場先發已在首局失掉15分自責分，是自1994年以來，紅襪投手開季前8場先發首局失分最多的紀錄。

值得一提的是，貝洛本季先發與長中繼時的表現判若兩人，以先發投手登板的防禦率高達9.68，而當球隊派出假先發時，他以中繼投手登板的防禦率只有0.71。

「首先，別再問牛棚和先發這件事了，」貝洛對此十分不滿，他表示，自己一直都是先發投手，當以先發身分表現出色的時候，沒有人會問他是不是該待在牛棚，或者是不是該先發，所以從這點開始，就停止這種討論，因為自己只是正在經歷一個糟糕的球季而已。

貝洛強調自己的問題不在於是先發還是後援，相信自己能夠調整回來，以前曾做到過，這次也可以。「我一直都努力破破困境，我相信這次也不例外，只是現在，這並不是我想像中的開局。」貝洛這樣說道。

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