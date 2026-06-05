立委成立「山海運動政策連線」 運動代表盼加強境地管理、鬆綁活動法規

中華民國越野跑協會理事長周青。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕隨著政府逐步解禁山林、目標邁向海洋國家，國人戶外活動需求日增，為此，立法院今日上午舉辦「山海運動政策連線」成立大會，綠委張雅琳為首任會長、黃捷及莊瑞雄則出任副會長，藉此聽取民間意見、完善相關法規及政策，健全山海運動環境。

民進黨立委張雅琳、黃捷等人今（5）日上午立法院舉辦「山海運動政策連線成立大會」，除同黨立委外，運動部次長洪志昌、海洋委員會副主委吳欣修等機關代表，以及民進多位山海運動人士共襄盛舉。首任會長張雅琳表示，台灣逐年開放山海，但民間從事相關活動時仍受諸多限制，期望立院、部會和民間團體能藉此加強溝通，進而讓民眾更安全地擁抱自然。

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副會長黃捷則以自由潛水、登山兩項活動，分別指出人船「路權衝突」、環境負載，山林保育及安全方面規範仍有待改善；立法院顧問王全忠則承諾，隨著主掌體育政策發展的運動部成立，國會也將整合產官學界力量，全力提供行政協助。

與此同時，現場出席的山海運動人士也先後發表建言。「城市山人」董威言説，現行的山域商業活動產值可觀，但在「登山口」後的地帶卻缺乏合適法規，並點名交通部觀光署僅列管正規旅行社的管理漏洞，衍生出業者「借牌」經營亂象。他建議，主管機關應確實定義山域活動的「運動」和「觀光」定位並加強管理，積極檢視並評估山域產業的外部效益。

台灣開放水域聯盟呼籲，主管機關應通盤檢討「發展觀光條例」第36條及第60條，認為現行條文有空白授權之虞，導致管理機關多採保守心態，以「禁止與開罰」管理海域活動，且結合「水域遊憩管理辦法」，更讓周邊海域成為主管機關的「法外之地」，強調民間水域活動是「求生，而非送死」，政府應積極建構安全的開放環境。

中華民國越野跑協會理事長周青直言，當墾丁國家公園成功引進國際級的「環勃朗峰超級越野耐力賽」（UTMB），台北的陽明山卻仍受制於「國家公園法」無法舉辦競賽，成為越野跑運動在北部拓展的阻力，呼籲主管機關能以科學論證訂定管理規則、而非「憑感覺」，同時消除對其「破壞環境、收費牟利」的偏見，同等看待山海及越野跑運動，促進其發展和推廣。

立法院今舉行「山海運動政策連線成立大會」記者會，民進黨立委張雅琳、黃捷及吳沛憶等人出席。（記者方賓照攝）

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