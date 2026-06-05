自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 其它

立委成立「山海運動政策連線」 運動代表盼加強境地管理、鬆綁活動法規

2026/06/05 18:11

中華民國越野跑協會理事長周青。（記者陳治程攝）中華民國越野跑協會理事長周青。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕隨著政府逐步解禁山林、目標邁向海洋國家，國人戶外活動需求日增，為此，立法院今日上午舉辦「山海運動政策連線」成立大會，綠委張雅琳為首任會長、黃捷及莊瑞雄則出任副會長，藉此聽取民間意見、完善相關法規及政策，健全山海運動環境。

民進黨立委張雅琳、黃捷等人今（5）日上午立法院舉辦「山海運動政策連線成立大會」，除同黨立委外，運動部次長洪志昌、海洋委員會副主委吳欣修等機關代表，以及民進多位山海運動人士共襄盛舉。首任會長張雅琳表示，台灣逐年開放山海，但民間從事相關活動時仍受諸多限制，期望立院、部會和民間團體能藉此加強溝通，進而讓民眾更安全地擁抱自然。

副會長黃捷則以自由潛水、登山兩項活動，分別指出人船「路權衝突」、環境負載，山林保育及安全方面規範仍有待改善；立法院顧問王全忠則承諾，隨著主掌體育政策發展的運動部成立，國會也將整合產官學界力量，全力提供行政協助。

與此同時，現場出席的山海運動人士也先後發表建言。「城市山人」董威言説，現行的山域商業活動產值可觀，但在「登山口」後的地帶卻缺乏合適法規，並點名交通部觀光署僅列管正規旅行社的管理漏洞，衍生出業者「借牌」經營亂象。他建議，主管機關應確實定義山域活動的「運動」和「觀光」定位並加強管理，積極檢視並評估山域產業的外部效益。

台灣開放水域聯盟呼籲，主管機關應通盤檢討「發展觀光條例」第36條及第60條，認為現行條文有空白授權之虞，導致管理機關多採保守心態，以「禁止與開罰」管理海域活動，且結合「水域遊憩管理辦法」，更讓周邊海域成為主管機關的「法外之地」，強調民間水域活動是「求生，而非送死」，政府應積極建構安全的開放環境。

中華民國越野跑協會理事長周青直言，當墾丁國家公園成功引進國際級的「環勃朗峰超級越野耐力賽」（UTMB），台北的陽明山卻仍受制於「國家公園法」無法舉辦競賽，成為越野跑運動在北部拓展的阻力，呼籲主管機關能以科學論證訂定管理規則、而非「憑感覺」，同時消除對其「破壞環境、收費牟利」的偏見，同等看待山海及越野跑運動，促進其發展和推廣。

立法院今舉行「山海運動政策連線成立大會」記者會，民進黨立委張雅琳、黃捷及吳沛憶等人出席。（記者方賓照攝）立法院今舉行「山海運動政策連線成立大會」記者會，民進黨立委張雅琳、黃捷及吳沛憶等人出席。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中