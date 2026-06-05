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中職》葉總看電子好球帶上路 「要檢測到很完整，不然會有問題」

2026/06/05 18:19

味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳志曲攝）味全龍總教練葉君璋。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕對於中職會長蔡其昌喊出電子好球帶（ABS）目標明年上路，味全龍總教練葉君璋的想法很簡單，首先要確認中職要使用的系統跟美職、韓職是否一致，如果不一致，就必須要檢測到很完整，否則變成看似公平，但實際上會衍生出其他問題。

本報今天針對電子好球帶系統（Automated Ball-Strike System，簡稱ABS）進行專題報導，以蔡其昌日前喊話「今年先在二軍測試ABS系統，目標明年一軍上路」為主軸切入，並和美職、韓職目前現行系統去做討論。中職今年是在有安裝Trackman系統的二軍球場進行測試，尚未投入二軍實戰，若明年就要在一軍使用，本報認為必須在確認系統穩定、好球帶更精準後，再應用於一軍會比較理想。

葉總則表示，中職若要實施電子好球帶，首先必須確認使用的系統是否跟美職、韓職一致，「如果一致，那就沒有問題，畢竟國外已經經過測試使用，但如果不一樣，就必須要檢測到很完整，否則就會衍生出其他問題。」美職是採使用光學高速攝影機的鷹眼系統，韓職則是採雷達偵測追蹤的PTS系統，類似中職目前測試的Trackman（搭載軍用雷達為基礎的彈道追蹤系統）。

美職是在小聯盟實戰測試長達5年，葉總也指出，「美國和日本都是用鷹眼，那個準確度是很高的」。然而中職和美職使用的系統不同，目前又尚未投入二軍實戰測試，如果明年就要在一軍上路，葉總則表示，那就必須要經過不斷的測試校正。

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