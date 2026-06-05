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高球》俞涵軒臺灣強女子公開賽封后 職業生涯第2冠到手

2026/06/05 18:44

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒今日於TLPGA「臺灣強女子公開賽」封后，這也是她職業生涯第二座冠軍獎盃。（TLPGA提供）中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒今日於TLPGA「臺灣強女子公開賽」封后，這也是她職業生涯第二座冠軍獎盃。（TLPGA提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）贊助的「中國信託女子高爾夫之星」（CTBC LADY GOLF STARS）俞涵軒今於TLPGA「臺灣強女子公開賽」以3天低於標準桿6桿、總桿數210桿的成績封后，這也是她職業生涯第二座冠軍獎盃。

俞涵軒於TLPGA「臺灣強女子公開賽」首輪開球狀況理想，進攻果嶺策略執行到位，繳出2博蒂、0柏忌，以低於標準桿2桿的成績並列第四；第二回合受到果嶺速度變化影響，俞涵軒適時調整擊球策略，雖吞3柏忌，仍抓下4鳥，以低於標準桿3桿的成績位居第三，緊追在後的她帶著落後2桿進入決勝回合。

最終輪俞涵軒自第一洞出發，前九洞先抓下2鳥，將排名推升至領先，轉場後維持穩定手感，再添3鳥，最終抓5博蒂、2柏忌，以低於標準桿6桿的亮眼表現順利封后。

俞涵軒2023年轉入職業，去（2025）年10月於TLPGA「2025科技希望巡迴賽－第四站」拿下職業首冠，今年亦接連於「中國信託女子公開賽」及「大聯大女子高爾夫公開賽」分別拿下並列第三及第六名的佳績，表現日趨穩定。

俞涵軒表示，十分滿意這次整體表現，過程中不斷告訴自己保持平常心，很開心最終穩定發揮順利奪冠，為7月日巡考試打一劑強心針，謝謝家人及球迷朋友一直以來的支持，也感謝中國信託銀行成為自己重要的後盾，讓她能專心在高爾夫的道路上持續努力，一步一步達到目標，之後會繼續加油、保持初心，朝向更高的目標邁進。

中國信託長期支持優秀具潛力的高爾夫選手，盼以企業之力協助選手站上國際舞臺，目前中國信託女子高爾夫之星包括程思嘉、林子涵、王馨迎、侯羽桑、侯羽薔、張子怡、吳佳晏、紀鈺愛、丁子云、劉芃姗、俞涵軒，其中吳佳晏世界排名居臺灣女子高爾夫選手之首。此外，中國信託亦贊助臺灣男子職業高爾夫在世界排名最佳的選手俞俊安，目前中國信託高爾夫選手陣容共計12位，實力堅強。

中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒今日於TLPGA「臺灣強女子公開賽」封后，這也是她職業生涯第二座冠軍獎盃。（TLPGA提供）中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」俞涵軒今日於TLPGA「臺灣強女子公開賽」封后，這也是她職業生涯第二座冠軍獎盃。（TLPGA提供）

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