中職》「威助，你們會變強」洪總從彭政閔談到林威助的富邦模式

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕彭政閔日前接下中信兄弟領隊一職，成為兄弟隊史首位球員出身領隊，除了職務概念類似日職的「棒球營運總裁」（CBO），也讓中職球團制服組的專業分工更加明確。其實富邦悍將今年由林威助升任執行副領隊，已是這樣的CBO模式，台鋼雄鷹總教練洪一中對於此種模式相當認同，還提及林威助以執行副領隊的身分來跟他打招呼時，「我當時就跟他說，威助，你們會變強，這樣做是對的！」

「由真的打過、帶過職業運動的人去做，才會知道總教練的需求」，洪總在被問及彭政閔接任中信領隊一事時，就以林威助今年升任富邦執行副領隊的模式，認為這樣的方向正確。林威助在前年底以副領隊兼農場主管的身分加入富邦，今年職不只職務不同，權利也升級，全面掌管球隊的棒球事務，包含球隊發展、二軍農場養成、教練團改組、引進外籍教練以及球員海外訓練等。

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富邦今年開季戰績有所提升，也打出如口號「不一樣了」般的全新風貌，而另一支金控球隊中信兄弟則在戰績上出現反差，週二（2日）吞下第30敗後確定無緣爭奪上半季冠軍。中信這次進行季中的人事調整，雖然對外表示與戰績無關，但由彭政閔出任領隊的作法，則和富邦「英雄所見略同」，洪總對於彭政閔出任領隊則並未著墨，但他認為富邦今年走的模式正確。

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