中職》新人測試會要怎麼看？ 曾豪駒不藏私大公開

樂天桃猿總教練曾豪駒（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕中職新人球員測試會將於6月15日在新莊棒球場舉行，今年共85位選手通過資格審核，包括40位投手、7位捕手、21位內野手及17位外野手，經測試後獲球團推薦者，即可參加6月29日的新人球員選拔會。

樂天桃猿總教練曾豪駒過去曾多次參與測試會，在茫茫人海中要如何挖掘珍珠，曾總說，第一是選手的基礎能力，第二就是細節，例如做每一件事情，這位選手是不是全力以赴，「這不只是單純的測試，而是你對棒球的態度，測試會不只看投、打，更重要的是看這位選手有多麼渴望這個機會。」

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對於測試會細節部分，曾總進一步解釋，「例如這位打者在擊球後續的動作細節上，是不是能讓我們看到，你是非常盡力地爭取機會，當然，最重要的還是能力，測試會還是會有很多遺珠，但你細節做得愈好，或你想要進職棒的渴望度愈高，機會就會提升。」

每年除了聯盟舉辦的測試會，各隊也會自辦測試，曾總說，如果看到這位選手能力不錯，會透過各種管道去了解這位選手個性如何，如果都很努力也很自律，當然就會去考量。

近年中職有不少自培、測試會、選秀落榜生或選秀後段順位球員竄起，曾總指出，各隊選秀方針以18、19歲選手為主，無論自培、測試會或曾選秀落榜再進職棒，他們都有能力，或許是年齡考量當初沒被選到，但不代表沒能力，他們身體素質是好的，加上有上大學吸取知識，進職棒有更明確的方向跟人家競爭，只要肯努力就會有一席之地，「他們覺得我就是要拚啊，要拚出機會讓球團看到，下得功夫都滿大的。」

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