MLB》宇宙道奇拚3連霸無極限！美媒分析交易補強「不可能不搶老虎塞揚」

史庫柏爾。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕宇宙道奇本季力拚三連霸王朝偉業，目前以40勝23敗穩居國聯西區龍頭，《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）撰文分析，道奇季中有可能會當買家，交易的最佳人選就是老虎塞揚王牌史庫柏爾（Tarik Skubal）和紅雀終結者歐布萊恩（Riley O'Brien）。

《ESPN》記者帕桑指出，道奇的目標是在10月季後賽前主力球員恢復健康，儘管目前擁有全大聯盟第2佳的戰績，但球隊並沒有達到最佳狀態，貝茲（Mookie Betts）本季表現低迷，塔克（Kyle Tucker）的發揮也只能算普通。除了大谷翔平近期重新找回手感之外，道奇最出色的打者反而是帕赫斯（Andy Pages）和馬恩西（Max Muncy）。此外，葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、史奈爾（Blake Snell）以及T.赫南德茲（Teoscar Hernández）都仍在養傷。

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內文提到，即便如此，道奇依然持續贏球，當有機會得到聯盟最頂級的球員時，道奇向來不會猶豫。雖然為了短期合約支付高昂代價，並非道奇最喜歡的操作模式，但他們建立了極其優秀的農場系統，而且目前農場中擁有大量可控制年限的投手與潛力外野手，這恰好符合老虎隊的需求，因此道奇幾乎不可能不參與史庫柏爾的交易案。

帕森認為，最終結果大概只會有2種，第一個就是道奇完成重磅交易，另外一個就是在搶人大戰中不斷抬高報價，讓競爭對手付出更多的代價。帕桑也寫道，即使最終無法得到史庫柏爾，道奇可以將交易目標轉至宏卻終結者歐布萊恩，因為目前當家守護神狄亞茲（Edwin Díaz）因傷高掛免戰牌，這會是相當合理的備案。

歐布萊恩。（資料照，美聯社）

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