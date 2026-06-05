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中職》結束道奇2個月進修 胡金龍：他們以為我當教練很久了

2026/06/05 19:40

胡金龍。（資料照，記者李惠洲攝）胡金龍。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕胡金龍去年結束球員生涯轉任統一獅教練，今年赴美前往美職前東家道奇隊進修2個月，前天返回台灣後重新加入獅隊運作，他表示，此行印象最深刻是道奇新設立的實驗室，整體訓練環境與過去有很大的不同，連餐廳都變得很豪華。

胡金龍指出，此行主要待在道奇春訓基地，除了協助年輕選手進行延長春訓，並觀察美職系統目前培養球員的訓練模式，印象最深刻的設施是新設立的實驗室，立刻能為選手進行影像分析「現在的環境跟設備，跟我以前還是球員的時候，真的差很多，連餐廳也比以前豪華。」

胡金龍還前往道奇球場，見到曾是隊友的現任道奇總教練羅伯斯，與韓籍野手金慧成也有互動，「跟羅伯斯很久不見了，也看到很多以前認識的人，他們都以為我當教練很久了，知道我去年才退休都有嚇到，我有跟金慧成說加油，因為亞洲野手在美國真的很辛苦。」

胡金龍表示，2003年他剛去道奇還是菜鳥，羅伯斯正好在春訓基地進行復健，當復健結束要離開時，曾經招待他們吃很好吃的牛排與龍蝦，他才知道大聯盟選手下來要花這麼多錢；他也透露，這趟赴美因為有妻女隨行，總花費超過新台幣百萬元。

胡金龍認為，一直都有前往道奇進修的計劃，退休後向統一球團提出，希望學習美職的訓練模式、如養成球員，此行雖深切感受硬體設備相差很多，但會與球團、教練團分享在美所學，相信一定可以應用在獅隊，後續是否待在一軍就等球隊安排。

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