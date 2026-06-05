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中職》週日返一軍對味全先發因雨泡湯 王維中仍被看好成「KEY MAN」

2026/06/05 19:54

王維中。（資料照，記者廖耀東攝）王維中。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今和味全龍的關鍵戰役因雨泡湯，也讓原本教練團規畫週日（7日）讓王維中重返一軍先發的計畫取消，台鋼投手教練蕭任汶表示，目前是規畫王維中的先發延到下週，更指出，「他如果能夠發揮，我覺得他就是KEY MAN」。

梅雨季來襲，也連帶影響中職賽事進行，台鋼昨天在澄清湖主場和富邦悍將之戰因雨取消後，今天和味全的比賽也宣告泡湯。味全今賽前的魔術數字亮起M10，和排名第2的台鋼有著5.5場勝差距離，而在3連戰首戰延賽後，台鋼也進行明、後天的先發投手人選調整，除了將後勁原訂今天先發延至明天，後天的先發則由黃子鵬擔任。

去年未獲味全龍放在60人保留名單，34歲左投王維中今年轉戰台鋼，雖在4月15日對中信兄弟6.2局無失分奪勝，但在4月26日對統一獅卻僅先發1局就失5分吞敗，且還出現鼠蹊部拉傷的傷情。王維中上週三已於二軍先發迎戰樂天桃猿，用106球投6局失4分奪勝，並接獲教練團通知本週日返一軍先發，如今則因雨延到下週。

對於王維中的狀況，蕭任汶指出，「二軍的報告，是速度有到146公里，是好消息，當然要印證一下。」目前就是將王維中的先發延到下週，教練團規畫讓他和艾速特、江承諺、後勁和黃子鵬，負責下週的5場比賽。

王維中在轉戰台鋼的一軍初登板，就是4月4日對味全先發5局失6分無關勝敗，如今未能再戰老東家，蕭任汶則說，「沒關係啦，後面還長長久久，他如果能夠發揮，我覺得他就是KEY MAN，如果能幫球隊拿個5場、6場，就會很關鍵。」

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