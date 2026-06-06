馬刺、尼克G2鹿死誰手 國王、夢想家G7爭冠 今日賽事預告與轉播

布朗森。（資料照，路透）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟2場轉播，第一場是經典宿敵大戰，由紅襪大戰洋基，紅襪派出36歲老將葛雷（Sonny Gray），條紋軍推出「天氣哥」維瑟斯（Ryan Weathers）應戰；另一場則是高速公路大戰，天使對決道奇，佐佐木朗希將力拚本季第4勝，大谷翔平打擊表現能否持續火燙，棒球迷千萬不要錯過。

請繼續往下閱讀...

NBA總冠軍賽如火如荼開打，尼克G1克服最多14分落後，意外在客場爆冷擊敗馬刺，拉出季後賽12連勝，布朗森（Jalen Brunson）能否率隊拿下G2勝利，還是由馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）成功捍衛主場，扳平系列賽，精彩賽事千萬別錯過！

中職今有3場轉播，樂天桃猿在洲際球場對決中信兄弟，雙方先發投手為麥斯威尼、勝騎士；味全龍赴澄清湖踢館台鋼雄鷹，則由梅賽鍶與後勁交手；至於唯一不受天氣影響的大巨蛋賽事，就看富邦悍將鈴木駿輔單挑統一獅喬登，別忘記鎖定轉播！

TPBL總冠軍賽G7今晚在洲際迷你蛋開打，背水一戰的福爾摩沙夢想家逼出第7戰，新北國王目標挑戰在PLG時期之後的跨聯盟3連霸，夢想家力拚成軍9年來的隊史首冠，精彩戰況令人期待。

MLB

07：00 紅襪 VS 洋基 愛爾達體育2台

10：00 天使 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA

08：30 尼克 VS 馬刺 緯來體育、愛爾達體育1台

羽球

13：00 印尼公開賽 4強（上） 愛爾達體育3台

18：00 印尼公開賽 8強（下） 愛爾達體育3台

日職

13：00 中日 VS 西武 DAZN 2

中職

16：00 富邦悍將 VS 統一獅 愛爾達體育4台、DAZN 1

16：00 味全龍 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育2台、MOMOTV

17：00 樂天桃猿 VS 中信兄弟 緯來體育

TPBL

17：00 國王 VS 夢想家 緯來育樂

法網

20：50 女單決賽 愛爾達體育1台、博斯運動一台

F1 摩納哥站

21：30 排位賽 緯來體育、愛爾達體育2台

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法